Глава Всемирного банка подал в отставку

"Президент Всемирного банка Джим Йонг Ким сделал неожиданное объявление, заявив о своей отставке после 6-летнего пребывания на должности", - говорится в сообщении. Его отставка вступит в силу 1 февраля.

Как сообщает BBC, каденция 59-летнего Кима заканчивалась в 2022 году, после того как он был переизбран на второй 5-летний срок в 2017 году.

Во Всемирном банке сообщили, что Ким будет работать в компании, которая сосредоточена на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты в развивающихся странах.

I will be stepping down as @worldbank Group president on February 1. It’s been the greatest privilege I could have ever imagined to lead the dedicated staff of this great institution to bring us closer to a world that is finally free of poverty. https://t.co/jWGoihu7tu

— Jim Yong Kim (@JimYongKim) 7 января 2019 г.