Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь

Новости Бизнеса: Официальный курс НБУ на 26 марта: 100 USD – 2688,9136 гривни; 100 EUR – 3045,1947 гривни.

На вторник, 26 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,89 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 25 марта, курс доллара упал на семь копеек, а курс евро - на две (до 30,45 грн/€).

Курсы валют на 26.03.2019:

100 долларов США - 2688.9136

100 евро - 3045.1947

100 польских злотых - 708.9597

10 российских рублей - 4.1689

100 швейцарских франков - 2709.9712

100 юаней - 400.6044

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.