В обороте украинцев стало меньше банкнот и монет

Новости Бизнеса: Объем наличных в обращении в Украине в I кв. уменьшился на 6,2%.

В наличном обращении в Украине по состоянию на 1 апреля 2019 года находятся наличные на сумму 375,4 млрд грн, что на 24,7 млрд грн, или на 6,2% меньше, чем на начало года (400,1 млрд грн), говорится в сообщении Национального банка Украины(НБУ) в соцсети "Фейсбук".

Как уточняется в сообщении, в том числе, в наличном обращении находятся монеты на 2,3 млрд грн (13,2 млрд штук) и банкноты - на 373 млрд грн (2,8 млрд штук).

Среднее количество банкнот на одного украинца составляет 66 штук, монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штуки.

Наибольше по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 грн (21,8%), среди монет - 10 копеек (29%).

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.