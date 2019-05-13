Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений

На понедельник, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 мая, курс доллара не изменился.
Курс евро установлен на уровне 29,43 грн/€. Он также оставлен без изменений.
Курсы валют на 13.05.2019:
100 долларов США – 2620.5887
100 евро – 2942.9211
100 польских злотых – 685.0375
10 российских рублей – 4.0175
100 швейцарских франков – 2586.5012
100 юаней – 384.0530
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.