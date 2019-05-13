Курс валют на 13 мая: цена доллара и евро осталась без изменений

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 мая, курс доллара на уровне 26,20 грн.

На понедельник, 13 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 мая, курс доллара не изменился.

Курс евро установлен на уровне 29,43 грн/€. Он также оставлен без изменений.

Курсы валют на 13.05.2019:

100 долларов США – 2620.5887

100 евро – 2942.9211

100 польских злотых – 685.0375

10 российских рублей – 4.0175

100 швейцарских франков – 2586.5012

100 юаней – 384.0530

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.