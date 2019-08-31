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Суббота, 31.08.2019
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Официальный курс валют от НБУ на 31 августа

Официальный курс валют от НБУ на 31 августа
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют остался прежним.

На 31 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.

Такие данные предоставлены на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 августа установлены на таком уровне:

  • USD 25,14 грн;
  • EUR 27,74 грн;
  • RUB  0,378 грн;
  • GBP 30,63 грн;
  • BYN 12,19 грн;
  • TRY   4,31 грн;
  • CHF 25,5 грн;
  • CAD 18,93 грн;
  • JPY     0,24 грн;
  • PLN    6,33 грн;
  • AUD  16,92 грн;
  • DKK   3,72 грн;
  • NOK   2,76 грн;
  • SEK    2,55 грн;
  • CZK    1,07 грн;
  • HUF    0,083 грн.

По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют не изменился.

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Напомним, ВВП-варранты (VRI) Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, после формирования вечером 28 августа нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком в пятницу подорожали на 1 процентный пункт (п.п.) – до нового исторического максимума в 87,75% от номинала, сообщили участники рынка.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Минфин, Курс валют.
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