Официальный курс валют от НБУ на 31 августа

На 31 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.
Такие данные предоставлены на сайте Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 августа установлены на таком уровне:
По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют не изменился.
Напомним, ВВП-варранты (VRI) Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, после формирования вечером 28 августа нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком в пятницу подорожали на 1 процентный пункт (п.п.) – до нового исторического максимума в 87,75% от номинала, сообщили участники рынка.