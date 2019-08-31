Официальный курс валют от НБУ на 31 августа

Новости Бизнеса:По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют остался прежним.

На 31 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.

Такие данные предоставлены на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 августа установлены на таком уровне:

USD 25,14 грн;

25,14 грн; EUR 27,74 грн;

27,74 грн; RUB 0,378 грн;

0,378 грн; GBP 30,63 грн;

30,63 грн; BYN 12,19 грн;

12,19 грн; TRY 4,31 грн;

4,31 грн; CHF 25,5 грн;

25,5 грн; CAD 18,93 грн;

18,93 грн; JPY 0,24 грн;

0,24 грн; PLN 6,33 грн;

6,33 грн; AUD 16,92 грн;

16,92 грн; DKK 3,72 грн;

3,72 грн; NOK 2,76 грн;

2,76 грн; SEK 2,55 грн;

2,55 грн; CZK 1,07 грн;

1,07 грн; HUF 0,083 грн.

По сравнению с 30 августа курс всех указанных валют не изменился.

Напомним, ВВП-варранты (VRI) Украины, выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, после формирования вечером 28 августа нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком в пятницу подорожали на 1 процентный пункт (п.п.) – до нового исторического максимума в 87,75% от номинала, сообщили участники рынка.