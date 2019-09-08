Курс валют на 8 сентября: гривна удерживает позиции

На 8 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:
25.310639 грн за доллар;
27.988505 грн за евро;
0.383190 грн за российский рубль;
31.244144 грн за фунт стерлингов;
17,26619 грн за австралийский доллар;
6,491 грн за польский злотый;
4,454 грн за турецкую лиру;
По сравнению с 7 сентября курс всех указанных валют не изменился.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".
Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.
В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.