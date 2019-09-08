Курс валют на 8 сентября: гривна удерживает позиции

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины на 8 сентября сохранил установленный курс валют.

На 8 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,31 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 сентября установлены на таком уровне:

25.310639 грн за доллар ;

27.988505 грн за евро ;

0.383190 грн за российский рубл ь;

31.244144 грн за фунт стерлингов;

17,26619 грн за австралийский доллар;

6,491 грн за польский злотый;

4,454 грн за турецкую лиру;

По сравнению с 7 сентября курс всех указанных валют не изменился.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.