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Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели

Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
09:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:На понедельник, 9 сентября установлен официальный курс валют от Национального банка Украины.

Национальный банк Украины на понедельник, 9 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 22 копейки - до 25,0860 грн за доллар против 25,3106 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

  • 25,08 грн за доллар;

  • 27,66 грн за евро;

  • 0,3801 грн за российский рубль;

  • 30.86 грн за фунт стерлингов;

  • 17,14 грн за австралийский доллар;

  • 6,37 грн за польский злотый;

  • 4,39 грн за турецкую лиру;

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,0860 грн за доллар против 25,3106 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 27,6624 грн против 27,9885 грн 6 сентября.

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Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.

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НБУ, Доллар, Валюта, Курс валют.
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