Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на понедельник, 9 сентября 2019 года, укрепил официальный курс гривни на 22 копейки - до 25,0860 грн за доллар против 25,3106 грн за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
25,08 грн за доллар;
27,66 грн за евро;
0,3801 грн за российский рубль;
30.86 грн за фунт стерлингов;
17,14 грн за австралийский доллар;
6,37 грн за польский злотый;
4,39 грн за турецкую лиру;
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 25,0860 грн за доллар против 25,3106 грн за доллар в пятницу, курс гривни к евро установлен на уровне 27,6624 грн против 27,9885 грн 6 сентября.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".
Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.
В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.