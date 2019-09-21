Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции

На 21 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,61 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 сентября установлены на таком уровне:
24.617559 грн за доллар;
27.244253 грн за евро;
0.383330 грн за российский рубль;
30.702939 грн за фунт стерлингов;
16,72 грн за австралийский доллар;
6,27 грн за польский злотый;
4,32 грн за турецкую лиру.
По сравнению с 20 сентября курс всех указанных валют не изменился.
Курс доллара в Украине в последние недели опускается все ниже и ниже, и экономические эксперты прогнозируют, что он может пробить и совершенно невероятную отметку – в 20 гривен за один доллар.
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 сентября составил 306.6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $267.6 млн.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".
Кроме этого, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.
В свою очередь председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин подверг критике медленное снижение учетной ставки.