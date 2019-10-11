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Курс валют на 11 октября: доллар и евро резко подешевели

Курс валют на 11 октября: доллар и евро резко подешевели
09:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нацбанк Украины определился с оффициальным курсом гривны, который продержится в течении всех выходных.

НБУ установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 11 октября 2019 года. По состоянию на утро четверга официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл.

 Об этом сообщает Национальный банк Украины.

 Курс валют 11 октября

 USD 24.53 грн за доллар;

 EUR 27.05 грн за евро;

 RUB 0.37 грн за российский рубль;

 GBP 30.01 грн за фунт стерленгов;

 PLN 6.26грн за польский злотый;

 BLR 1.18 грн за белорусский рубль;

 TRY 4.16 грн за турецкую лиру;

 MDL 1.39 грн за молдавский лей.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% - с начала года, до 615,1 млрд грн.

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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