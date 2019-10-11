Курс валют на 11 октября: доллар и евро резко подешевели

НБУ установил официальные курсы гривны к иностранным валютам на 11 октября 2019 года. По состоянию на утро четверга официальный курс гривны установлен на уровне 24,53 грн/долл.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
USD 24.53 грн за доллар;
EUR 27.05 грн за евро;
RUB 0.37 грн за российский рубль;
GBP 30.01 грн за фунт стерленгов;
PLN 6.26грн за польский злотый;
BLR 1.18 грн за белорусский рубль;
TRY 4.16 грн за турецкую лиру;
MDL 1.39 грн за молдавский лей.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 5,9%, валютных – на 15,6%.
Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,03% за сентябрь и на 0,7% - с начала года, до 615,1 млрд грн.