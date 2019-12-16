Курс валют на 16 декабря: доллар упал до нового минимума

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 декабря, курс доллара на уровне 23,49 грн.

На понедельник, 16 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,5 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 13 декабря, курс доллара снизился на 6 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,26 грн/€. Он вырос на 2 копейки.

Курсы валют на 16 декабря:

100 долларов США — 2349,7996

100 евро — 2625,6661

100 польских злотых — 614,5359

10 российских рублей — 3,7564

100 швейцарских франков — 2390,8815

100 юаней — 337,056.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.