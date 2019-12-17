Курс валют на 17 декабря: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 17 декабря, курс доллара на уровне 23,49 грн.

На вторник, 17 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,49 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 13 декабря, курс доллара снизился на 1 копейку.

Курс евро установлен на уровне 26,18 грн/€. Он снизился на 8 копеек.

Курсы валют на 17 декабря:

100 долларов США — 2349,0376

100 евро — 2618,2373

100 польских злотых — 613,7884

10 российских рублей — 3,7424

100 швейцарских франков — 2390,4294

100 юаней — 335,5639.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.