Курс валют на 18 декабря: доллар продолжает дешеветь, евро дорожает

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 18 декабря, курс доллара на уровне 23,46 грн.

На среду, 18 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,47 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 декабря, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,2 грн/€. Он повысился на 2 копейки

Курсы валют на 18 декабря:

100 долларов США — 2346,9132

100 евро — 2619,6245

100 польских злотых — 615,0075

10 российских рублей — 3,7531

100 швейцарских франков — 2393,2254

100 юаней — 335,4622.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.