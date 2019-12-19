Курс валют на 19 декабря: евро дешевеет вслед за долларом

На четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,41 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 декабря, курс доллара снизился на 6 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,02 грн/€. Он снизился на 18 копеек.
Курсы валют на 19 декабря:
100 долларов США — 2341,3086
100 евро — 2602,3645
100 польских злотых — 609,3674
10 российских рублей — 3,7411
100 швейцарских франков — 2384,6463
100 юаней — 334,5673.
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.