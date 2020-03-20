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Валюта продолжает дорожать: сколько стоит евро и доллар

Валюта продолжает дорожать: сколько стоит евро и доллар
09:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:На завтра, 20 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны на уровне 27,80 грн за доллар (+54 копейки) и 30,09 (+30 копеек) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 20 марта:

  • USD — 27,8025 грн за 1 доллар;

  • EUR — 30,0934 грн за 1 евро;

  • PLN — 6,6061 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,4652 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 10,8396 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 4,2662 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,5548 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 32,319 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 28,5388 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,9098 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 19 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 40 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 44 копейки до 30,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 марта справочный курс на уровне 27,79 грн/доллар, повысив его по сравнению с 18 марта (27,24 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 19 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 7 копеек до 28,56 гривен за доллар, курс евро снизился 63 копейки до 30,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,47 (27,19 - 18 марта), продажи - 28,56 (28,63 - 18 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,45 (29,62 - 18 марта), продажи - 30,80 (31,43 - 18 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 18 марта), продажи 3,81 (3,81 - 18 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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