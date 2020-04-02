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Время карантина: Кабмин разрешил работу ломбардов

Время карантина: Кабмин разрешил работу ломбардов
13:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине Кабмин решил разрешить работу ломбардов и продажу автозапчастей.

Кабинет министров расширил список разрешенной во время карантина деятельности, в частности, разрешив работу ломбардов и продажу автозапчастей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Во время карантина разрешена: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов", - говорится в сообщении.

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Также Кабмин рекомендует для уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах допускать посетителей в торговые залы с расчетом не более одного посетителя на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между людьми. При этом разрешена круглосуточная работа аптек.

"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий", - приводятся в сообщении слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах Украины до 24 апреля. Ранее Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина, но мэр Киева Виталий Кличко заявил, что продовольственные рынки в столице не откроются до улучшения ситуации с распространением COVID-19.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Карантин, Ломбард, Коронавирус.
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