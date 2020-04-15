"Я уверен на 200%": Арахамия рассказал, когда ждать новый транш от МВФ

Новости Бизнеса:Арахамия уверен, что транш МВФ будет через три недели после "банковского" закона.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Украина получит транш от МВФ в течение трех недель после принятия "банковского" закона.

Об этом сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 14 апреля.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем "банковский" закон, в течение 3-х недель мы получим транш", - сказал Арахамия.

Он добавил, что это основывается "на переговорной позиции с нашим кредитором, и это понятная позиция".

При этом Арахамия возразил, что у МВФ и Всемирного банка есть претензии к Украине.

В то же время депутат отметил, что на следующей неделе Раде не удастся принять "банковский" законопроект во втором чтении, поскольку профильному комитету требуется время для работы над таблицей поправок. После этого ее нужно раздать народным депутатам, на что Регламент требует 10 дней.

"После этого это может быть вынесено в зал. Даже если мы применим какую-то очень хитрую ускоренную процедуру, это не будет раньше, чем 5 мая. Я думаю, где-то так", - отметил Арахамия.

Политик добавил, что "у нас в конце мая есть платеж очень большой – то есть нам надо транш до этого получить.

"И где-то оно так и выглядит по времени. Если это будет сделано медленно, тогда мы будем иметь серьезные проблемы как страна", - отметил он.

Арахамия подтвердил, что от принятия "банковского" законопроекта зависит будущее получение транша от МВФ.

Он уточнил, что речь идет об EFF-программе.

"Это где-то 3,5-4 млрд долларов в первый год. Как только принимается меморандум с МВФ, то добавляется миллиард точно, но может полтора от Всемирного банка. 500 миллионов евро – макрофинансовая помощь от Евросоюза и там еще несколько кредиторов. То есть, вместе это выглядит где-то 5,5-6 миллиардов в первый год. А вообще программа на 10 миллиардов", - рассказал Арахамия

"Антиколомойский" законопроект:

На внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Этот законопроект - один из двух главных условий МВФ для получения Украиной помощи. Второе условие – принятие закона о рынке земли.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

На внеочередном заседании Верховной Рады 16 апреля депутаты планируют рассмотреть законопроект о борьбе с "поправочним спамом".

Напомним: