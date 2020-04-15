Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть
Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

"Я уверен на 200%": Арахамия рассказал, когда ждать новый транш от МВФ

"Я уверен на 200%": Арахамия рассказал, когда ждать новый транш от МВФ
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Арахамия уверен, что транш МВФ будет через три недели после "банковского" закона.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что Украина получит транш от МВФ в течение трех недель после принятия "банковского" закона.

Об этом сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 14 апреля.

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем "банковский" закон, в течение 3-х недель мы получим транш", - сказал Арахамия.

Он добавил, что это основывается "на переговорной позиции с нашим кредитором, и это понятная позиция".

При этом Арахамия возразил, что у МВФ и Всемирного банка есть претензии к Украине.

В то же время депутат отметил, что на следующей неделе Раде не удастся принять "банковский" законопроект во втором чтении, поскольку профильному комитету требуется время для работы над таблицей поправок. После этого ее нужно раздать народным депутатам, на что Регламент требует 10 дней.

"После этого это может быть вынесено в зал. Даже если мы применим какую-то очень хитрую ускоренную процедуру, это не будет раньше, чем 5 мая. Я думаю, где-то так", - отметил Арахамия.

Политик добавил, что "у нас в конце мая есть платеж очень большой – то есть нам надо транш до этого получить.

"И где-то оно так и выглядит по времени. Если это будет сделано медленно, тогда мы будем иметь серьезные проблемы как страна", - отметил он.

Арахамия подтвердил, что от принятия "банковского" законопроекта зависит будущее получение транша от МВФ.

Он уточнил, что речь идет об EFF-программе.

"Это где-то 3,5-4 млрд долларов в первый год. Как только принимается меморандум с МВФ, то добавляется миллиард точно, но может полтора от Всемирного банка. 500 миллионов евро – макрофинансовая помощь от Евросоюза и там еще несколько кредиторов. То есть, вместе это выглядит где-то 5,5-6 миллиардов в первый год. А вообще программа на 10 миллиардов", - рассказал Арахамия

"Антиколомойский" законопроект:

На внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможными отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

Этот законопроект - один из двух главных условий МВФ для получения Украиной помощи. Второе условие – принятие закона о рынке земли.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

На внеочередном заседании Верховной Рады 16 апреля депутаты планируют рассмотреть законопроект о борьбе с "поправочним спамом".

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, МВФ, Банковская сфера, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
03 Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
04 Арахамия: Внеочередная Рада соберется в четверг
05 Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Арахамия: Внеочередная Рада соберется в четверг
Арахамия: Внеочередная Рада соберется в четверг
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Украина на карантине: что больше всего беспокоит украинцев
Арахамия о коалиции &quot;Слуги народа&quot; и &quot;ЕС&quot;: Это исключенный формат
Арахамия о коалиции "СН" и "ЕС": Это исключенный формат
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь