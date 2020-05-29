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НБУ: Сводный платежный баланс Украины за апрель сведен с профицитом в $716 млн

НБУ: Сводный платежный баланс Украины за апрель сведен с профицитом в $716 млн
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Сводный платежный баланс Украины в апреле-2020 сведен с профицитом $716 млн.

Сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн, такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно им, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в апреле минувшего года дефицит показателя составлял $92 млн.

Объем экспорта товаров в апреле-2020 сократился на 4% (в марте-2020 на 3,5%) – до $3,6 млрд. Снижение показателя было обусловлено уменьшением экспорта древесины и изделий из нее на 19,6% (на 11,7%), черных и цветных металлов – на 18,1% (на 13,1%) и продукции машиностроения – на 8,3% (на 13,3%), а также падением экспорта промышленных изделий и продукции химической промышленности на 24,2% и 2,5% соответственно, который месяцем ранее увеличился на 2,3% и 16,7%.

Вместе с тем в апреле продолжил расти экспорт продовольственных товаров – на 6,6% (на 2,3%) и минеральных продуктов – на 12,1% (на 3,5%).

За четыре месяца 2020 года в номинальном измерении вырос экспорт в страны Азии (на $796 млн, или на 16,9%), тогда как экспорт в страны ЕС и в РФ сократился соответственно на $555 млн (9,7%) и $111 млн (13,6%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии увеличилась до 37% (с 31,3% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС и Россию – снизилась соответственно до 34,6% (с 38%) и до 4,7% (с 5,4%).

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Импорт товаров в апреле-2020 сократился более существенно – на 28,4% (в марте – на 6%) – до $3,4 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 1,5 раза (в марте – на 11,5%), а неэнергетический – в 1,4 раза (в марте – на 4,8%).

В прошлом месяце, в частности, сократился импорт продукции машиностроения на 28,7% (в марте – на 2,6%), в том числе легковых автомобилей в 1,5 раза (в марте вырос на 21,7%). Кроме того, снизился экспорт черных и цветных металлов на 36,8% (в марте – на 8,6%), промышленных изделий на 23% (на 7,2%) и продукции химической промышленности – на 17,5% (в марте вырос на 2,1%).

Вместе с тем импорт продовольственных товаров продолжил увеличиваться на 2,1% после стремительного роста в марте (на 20,9%).

По итогам января-апреля 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из России (на $924 млн, или в 1,6 раза) и из стран ЕС (на $314 млн, или на 4,5%), при этом доля России в общем импорте уменьшилась до 9,2% (с 13,2% по итогам соответствующего периода 2019 года), а ЕС – увеличилась до 40,8% (с 38,2%). В то же время импорт из стран Азии почти не изменился – вырос всего на $34 млн (или 0,8%), а его доля в общем импорте – до 26,3% с 23,3%.

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Согласно отчету, профицит торговли услугами в апреле-2020 увеличился втрое – до $555 млн к апрелю-2019, вследствие более высоких темпов сокращения импорта услуг (в два раза) по сравнению с их экспортом (на 17,0%) из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 3,6 раза, а также в связи с уменьшением транспортных и других деловых услуг на 31,3% и в 1,7 раза соответственно.

Вместе с тем сокращению экспорта услуг способствовало снижение транспортных услуг (в 1,6 раза) и расходов лиц, путешествующих по Украине (в 23 раза), при этом экспорт компьютерных услуг продолжил увеличиваться (на 21,3%).

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в апреле-2020 уменьшился на 10,4% – до $420 млн к апрелю годом ранее за счет преобладания сокращения поступлений от оплаты труда (на $158 млн) над выплатами по доходам от инвестиций (на $120 млн).

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Чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в прошлом месяце составило $1,4 млрд, что в 15 раз меньше, чем в апреле-2019 ($91 млн).

Чистый отток капитала по финансовому счету в апреле-2020 (чистые заимствования) составил $696 млн, тогда как в апреле прошлого года был чистый приток $45 млн капитала. Уточняется, что динамика показателя обусловлена операциями как частного, так и государственного секторов.

В минувшем месяце, в частности, чистый отток по операциям частного сектора (вместе с ошибками и упущениями) составил $355 млн (годом ранее – $585 млн), тогда как чистый отток по операциям госсектора – $341 млн (в апреле-2019 был был чистый приток $630 млн), который сформировался за счет чистой продажи нерезидентами ОВГЗ ($307 млн) и выплат по кредитам от международных партнеров ($39 млн).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в апреле-2020 составил $14 млн (годом ранее – $324 млн), в том числе приток по инструментам, которые дают право участия в капитале – $132 млн, из которых 65% были направлены в реальный сектор, а остальные реинвестированы в банковский. Вместе с тем сокращение обязательств по кредитам прямого инвестора составило $114 млн.

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Чистый отток внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в апреле этого года достиг $371 млн. Динамика данного показателя была обусловлено чистым уменьшением внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $382 млн, продажей ценных бумаг нерезидентов на $75 млн, выплатами по ранее размещенным еврооблигациям на $62 млн и чистыми выплатами по кредитам и займам на $37 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) за четвертый месяц 2020 года составило $768 млн и обуславливалось увеличением объемов наличной валюты вне банков на $799 млн, что вдвое больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 мая 2020 года объем международных резервов Украины увеличился до $25,7 млрд (с $24,9 млрд на 1 апреля), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,5 месяцев, сообщает НБУ.

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НБУ, Экспорт, Инвестиции, Импорт, Платежный баланс.
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