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Доллар и евро снова "поползли" вверх: обновленный курс валют в Украине на 12 февраля

Доллар и евро снова "поползли" вверх: обновленный курс валют в Украине на 12 февраля
02:07 Сегодня Телеграф

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 12 февраля, установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 27.83 гривны за единицу валюты.  По сравнению с курсом, установленным на 11 февраля, доллар подрос в цене на 7 копеек и находится ниже психологической отметки 28 гривны за доллар.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро 12 февраля равняется 33.81 гривны за единицу валюты. Курс евро вырос на 15 копеек, и перестал стремиться к психологической отметке 33 гривны за один евро.

Курс валют на 12 февраля

Курс валют в Украине на 12 февраля

Курс валют в Украине на 12 февраля

Курс валют в Украине на 12 февраля

Стоит отметить, что эти же курсы валют будут действовать и в выходные – 13 и 14 февраля.

Добавим, что до недавнего времени курсы доллара и евро заметно падали. Например, по данным на 5 февраля евро потеряло 18 копеек, а доллар - 11 коп. И по данным на 8 февраля НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 12 копеек, установив его на уровне 27,77 гривны. Расти иностранная валюта начала с четверга, 11 февраля.

Как сообщал "Телеграф", год назад, 12 февраля 2020 года НБУ установил курс доллара на уровне 24,42 гривен, а курс евро - 26,62 гривен.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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НБУ, Курсы валют, курсы доллара, курсы евро.
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