Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине на 15 марта

По состоянию на утро 15 марта обновились курсы валют в банках: доллар и евро немного потеряли в цене, злотый также слегка подешевел.
Об этом сообщили в украинском Нацбанке.
В свою очередь, по сравнению с курсом валют в прошлый понедельник (8 марта) заметно незначительное падение цены на доллар и евро, тогда цена была 2775 за 100 доллар и 3340 за 100 евро.
Курс валют в национальном банке Украины на 15 марта:
Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не могут купить валюту. А сами данные только могут показывать тенденцию изменений на рынке валют в Украине, и, следовательно, цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.
Напомним, что 13 марта после ряда падений со середины февраля Биткоин снова показал новый рекорд стоимости.