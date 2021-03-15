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Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине на 15 марта

Доллар с евро подешевели: курс валют в Украине на 15 марта
00:13 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

По состоянию на утро 15 марта обновились курсы валют в банках: доллар и евро немного потеряли в цене, злотый также слегка подешевел.

Об этом сообщили в украинском Нацбанке.

В свою очередь, по сравнению с курсом валют в прошлый понедельник (8 марта) заметно незначительное падение цены на доллар и евро, тогда цена была 2775 за 100 доллар и 3340 за 100 евро. 

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Курс валют в национальном банке Украины на 15 марта: 

  • 100 долларов США - 2773 грн (27.73 за доллар),
  • 100 евро - 3308 грн (33.08 за евро),
  • 100 российских рублей - 37,1 грн,
  • 100 польских злотых - 722 грн (7.22 за злотый). 

Стоит отметить, что по курсу НБУ украинцы не могут купить валюту. А сами данные только могут показывать тенденцию изменений на рынке валют в Украине, и, следовательно, цена за покупку и продажу в обменниках будет немного отличаться.

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Напомним, что 13 марта после ряда падений со середины февраля Биткоин снова показал новый рекорд стоимости.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Евро, Доллар, Рубль, Курс валют.
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