Евро и доллар незначительно подорожают: курс валют в Украине на 14 апреля

В начале недели, в понедельник, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,97 гривен за единицу американской валюты, что на 0,2 копейки больше чем в воскресенье. Однако, на 4 копейки дешевле, чем в среду, 14 апреля.

Такую информацию опубликовал официальный сайт регулятора.

Евро же будет находиться на отметке 33,52 за единицу валюты. И это будет на 6 копеек больше чем было 18 апреля. Правда, если сравнивать с 14 апреля, то видно заметный рост на 20 копеек, по сравнению с курсом НБУ, установленным на среду.

За один польский злотый нужно будет заплатить 7,36 гривен, а 10 российских рублей обойдутся покупателю в 3.68 гривны.

Напомним, "Телеграф" уже писал обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара. Американская валюта может подорожать до 30 гривен. Справедливости ради, война сильно ударила и по российскому рублю.