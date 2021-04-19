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Евро и доллар незначительно подорожают: курс валют в Украине на 14 апреля

Евро и доллар незначительно подорожают: курс валют в Украине на 14 апреля
02:17 Сегодня Телеграф

В начале недели, в понедельник, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс доллара на уровне 27,97 гривен за единицу американской  валюты, что на 0,2 копейки больше чем в воскресенье. Однако, на 4 копейки дешевле, чем в среду, 14 апреля.

Такую информацию опубликовал официальный сайт регулятора.

Евро же будет находиться на отметке 33,52 за единицу валюты. И это будет на 6 копеек больше чем было 18 апреля. Правда,  если сравнивать с 14 апреля, то видно заметный рост на 20 копеек, по сравнению с  курсом НБУ, установленным на среду.

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За один польский злотый нужно будет заплатить 7,36 гривен, а 10 российских рублей обойдутся покупателю в 3.68 гривны.

Напомним, "Телеграф" уже писал обострение на Донбассе может стать причиной серьезного повышения стоимости доллара. Американская валюта может подорожать до 30 гривен. Справедливости ради, война сильно ударила и по российскому рублю.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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НБУ, Курс валют, Курс доллара, Курс евро.
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