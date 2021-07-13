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Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом
Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом
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Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом

Платить нужно, но не всегда: как не возвращать кредиты банку без проблем с законом
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф

В рамках анонсированной специалистами четвертой волны коронавируса в Украине может случиться так, что вся страна снова окажется в локдауне и доходы многих украинцев могут снизиться.

"Телеграф" разбирался, есть ли возможность у украинцев законно не платить банковские кредиты.

Долг – дело чести, но есть варианты

Как известно, долг – это дело чести, но бывает так, что платить этот долг в виде банковского кредита не позволяет собственная финансовая ситуация: снижение зарплаты или утрата работы, необходимость потратить большие деньги на что-то жизненно важное вместо уплаты долга и многое другое.

Как быть в подобной ситуации? Просто не платить задолженность чревато судебными разбирательствами с банком, проблемами с исполнительной службы с визитом частных или государственных исполнителей, а то и "знакомство" с методами работы коллекторов с их моральным давлением, угрозами и шантажом.

Тем не менее есть несколько вполне законных способов избежать выплаты кредита, которыми может воспользоваться украинец, задолжавший больше, чем способен отдать.

Банкротство спишет все. Почти

21 октября 2019 года вступил в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства, который позволил признавать себя банкротами не только юридическим, но и физическим лицам. 

Согласно требованиям документа, чтобы претендовать на признание себя банкротом человек должен задолжать не менее 30 минимальных заработных плат (в настоящий момент это 180 тысяч гривен), прекратить платежи по обязательствам не менее 2 месяцев, доказать, что он не может выплатить данный долг и не владеет имуществом, достаточным для выплаты задолженности.

Выдержав довольно длительную четырехмесячную процедуру суда,  человек наконец-то становится банкротом. В течение этого срока должник и кредитор могут договориться о реструктуризации и, наконец, саму пройти процедуру банкротства, в ходе которой у первого изымают позволенную законом часть имущества для выплаты долгов.

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Но по состоянию на февраль 2021-го, за полтора года действия Кодекса о банкротстве им воспользовались всего 38 физлиц, что, скорее всего, объясняется сложностью процедуры, а также обязательствами, которые накладываются на банкрота даже в случае успешного прохождения процедуры.

Так, по окончании процедуры ликвидации имущества банкрота, не все его долги считаются списанными. Например, задолженность за возмещение вреда, причиненного увечьем, возмещение других проблем со здоровьем или смерти, уплата алиментов и выполнения других требований, неразрывно связанных с личностью человека, должны возмещаться в полном объеме. Также в течение 5 лет банкрот не может повторно начинать процедуру своего банкротства, что ограничивает его возможности в получении кредитов. Тем более, при этом он обязан информировать финучреждение о том, что ранее признавался неплатежеспособным.

Конституция в помощь

Очень больно по многим заемщикам ударило трехкратное снижение курса гривны с 2014 года, когда многие должники оказались попросту неспособны вернуть взятые в банках валютные кредиты под жилищную ипотеку. Тогда все вылилось в массовые протесты должников и закончилось мораторием на взыскание долгов, действовавшим со всеми продлениями до 21 апреля 2021 года.

Тогда же, в апреле, был принят закон, который обязывал все банки реструктуризировать задолженность по первому требованию заемщика по среднему курсу 16,5 грн за 1 доллар США. 

Однако, по словам юристов, подобные валютные кредиты можно и вовсе признать недействительными, поскольку, согласно статье 99 Конституции Украины и статье 35 Закона Украины "О национальном банке Украины", гривна является единственным законным платежным средством на территории Украины.

Договор может быть недействительным

Еще один способ легально и законно освободиться от необходимости платить кредит – это суд, который признает заключенный договор кредитования недействительным. Основанием для подобного судебного решения может стать статья 215 Гражданского Кодекса Украины.

Подобный статус сделка может получить по ряду причин, например – волеизъявление участника сделки не было свободным; сделка противоречила интересам несовершеннолетних; произошла под влиянием ошибок или тяжелого обстоятельства. Еще одним популярным способом признать сделку недействительной является изменение обстоятельств, не зависящих от заемщика. Например, утрата им работы, рост курса доллара и так далее.

Незаконная продажа задолженности

Начиная с 2019 года украинцы достаточно активно начали использовать через суд возможности, которые даются тем же Гражданским кодексом Украины, например, в части законной борьбы с коллекторскими фирмами, которые перекупают задолженности у банков.

Так, классическим сценарием работы коллекторов остается покупка "проблемных" кредитов у банков, по которым затем они пытаются взыскать средства. Но суды в подобном случае требуют от фирм, занимающихся такой деятельностью, наличия лицензии на оказание факторинговых услуг.

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"По договору факторинга (финансирование под уступку права денежного требования) одна сторона (фактор) передает или обязуется передать денежные средства в распоряжение второй стороны (клиента) за плату (в любое предусмотренное договором способ), а клиент уступает или обязуется уступить фактору свое право денежного требования к третьему лицу (должнику)", – гласит статья 1077 Гражданского Кодекса Украины на которую ссылаются суды. 

В случае если компания перекупила долг, но не имеет соответствующей лицензии, платить ей задолженность украинцы не обязаны. Правда, это не освобождает их от обязанности платить кредит первичному кредитору, то есть банку. Но существуют способы и законно не платить банковскому учреждению если и не тело кредита, то хотя бы проценты по нему.

Доказать банковский обман

Наконец, пожалуй, наиболее верный, хотя и самый непростой способ – доказать в суде обман со стороны кредитора в момент заключения договора займа. Так, весьма популярный у отечественных банков способ – вместо кредитного договора дать на подпись анкету, в которой есть графа "согласен с публичным договором". Договор этот размещают на сайте банков, и он часто меняется, о чем не уведомляют заемщиков. Для грамотного юриста не составит особых проблем "зацепиться" за данное обстоятельство и выиграть дело.

Так, по данным СМИ, недавно на этом основании клиент monobank смог уменьшить сумму, которую пытался с него взыскать банк в два раза, выплатив лишь "тело" кредита в 45,6 тыс. грн, взятые 3 года назад.

Проценты же, набежавшие за 3 года – 46,2 тыс. грн, Днепровский районный суд Киева разрешил не платить. Судьи установили: "нет никаких подтверждений, что клиент подписывал именно этот договор, ведь все условия, которые прописаны на сайте monobank, неоднократно изменялись". 

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По словам старшего партнера в адвокатском объединении "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, существует множество юридических тонкостей, которые могут как помочь не заплатить кредит, признав его или отдельные пункты незаконными, так и обязать должника отдать долг.

"Все зависит от конкретной ситуации – идет ли речь о должнике, поручителе или жертве мошенников. Учитывается, что вы не можете платить кредит или не хотите этого делать, какой именно договор вы хотите оспорить – кредитный, реструктуризацию и прочее. Можно решить вопрос полюбовно – например, заключить договор реструктуризации с графиком погашения кредита или договор на дисконт – досрочное погашение большей части кредита со списанием его части. Можно оспорить отдельные пункты договора, если вы считаете, что вас ввели в заблуждение, например, процентной ставкой, не указав, на какой срок действует ставка или штрафная пеня – в сутки, в месяц и так далее. В последнем случае суд может рассмотреть доводы должника и принять решение в его пользу, например, позволив не заплатить какие-то проценты", – поясняет адвокат.

С другой стороны, по словам собеседника "Телеграфа" следует помнить, что по кредитам имеется 3-летний срок исковой давности и, скорее всего, по итогам суда должник сможет уменьшить сумму кредита, которую ему придется отдавать.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Украина, Кредит, Банки, МФО, Должники по кредитам.
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