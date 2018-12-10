Новый год во Львове: УЗ назначила на праздники еще два поезда Киев-Львов

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" назначила еще 2 дополнительных поезда Киев-Львов к новогодним праздникам.

АО "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда из Киева во Львов и обратно на новогодне-рождественский период - с 21 декабря этого года по 14 января следующего, сообщила пресс-служба компании.

Так, поезд № 181/182 Киев – Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря и 5, 6, 9, 10, 13, 14 января. Отправление из Киева в 00:33 и прибытие во Львов в 10:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря и 4, 5, 8, 9, 12, 13 января, а отправление из Львова в 12:18 и прибытие в Киев в 22:11.

Поезд № 191/192 Киев - Львов отправится из Киева 23, 25, 28-31 декабря и 2-6, 8-13 января в 07:42 и прибудет во Львов в 17:49. Обратно поезд будет отправляться 23, 25, 28-30 декабря и 1-5, 7-13 января в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

В целом планируется назначить 30 дополнительных поездов, из которых уже назначено семь.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила первые пять дополнительных поездов на период с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и открыла продажу билетов на них.

Ранее компания назначила с 9 декабря поезд №20/19 Киев-Лисичанск и продлило маршрут поезда № 142/141 Львов-Киев до Бахмута.

Сегодня сообщалось, в конкурсе на поставку электровозов для "Укрзализныци" готова принять участие канадская компания Bombardier Transportation.

Как сообщалось, первый рейс поезда сообщением "Будапешт-Мукачево" отправился вчера утром в 8.23 по киевскому времени с вокзала венгерской столицы до города на Закарпатье.