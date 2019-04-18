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Из Днепра в Перемышль без пересадок: УЗ запускает прицепные вагоны

Из Днепра в Перемышль без пересадок: УЗ запускает прицепные вагоны
19:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: «Укрзализныця» соединит Днепр и польский Перемышль прямым сообщением благодаря пересадочным вагонам по станции Львов.

Уже с 19 апреля все желающие смогут без пересадок отправится из Днепра в польский Перемышль железной дорогой благодаря введению беспересадочных вагонов «Укрзализныци».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что беспересадочные купейные вагоны «Укрзализныци» Днепр — Перемышль будут курсировать с 19 апреля в составе поезда №85\86 Новоалексеевка — Львов, а затем прицепятся на станции Львов к поезду №89\90 Львов — Перемышль.

С 20 апреля эти же вагоны в составе поезда №35\36 Перемышль — Одесса будут доставлены во Львов, где будут присоединены к поезду №69\70 Львов — Мариуполь.

Полная стоимость билета составляет 1814,32 грн, детский из Днепра в Перемышль 1161,76, однако стоимость будет варьироваться в зависимости от курса гривны по отношению к доллару и польским злотым.

Билеты доступны в железнодорожных кассах и на онлайн-сервисе «Укрзализныци» по покупке проездных документов.

"Укрзализныця" расширяет возможности онлайн-сервиса: что будет добавлено

Напомним, Акционерная компания «Укрзализныця» в этом году запустит новый поезд до словацкого города Кошице с дальнейшим продолжением пути его следования до Праги.

Ранее сообщалось, «Укрзализныця» со словацкими коллегами тестирует новый поезд Мукачево - Кошице, который будет запущен уже в ближайшие месяцы.

Общее снижение железнодорожного пассажиропотока в сообщении Украина - Российская Федерация за пять лет составляет почти 64%.

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Укрзализныця, Днепр, Вагоны, Перемышль, Прицепные вагоны.
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