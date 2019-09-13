Как людям с инвалидностью заказать специальные вагоны: пояснения УЗ

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью.

Акционерная компания "Укрзализныця" с сегодняшнего дня запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью.

Об этом сообщил глава правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Сейчас в компании 15 специальных вагонов, 12 предоставляются на заказ, а еще 3 курсируют по постоянным маршрутам. Чтобы заказать поездку в таком вагоне, нужно зарегистрироваться в кабинете пользователя, ввести личные данные и информацию о маршруте. Это можно сделать здесь: http://www.uz.gov.ua/passengers/persons_with_disabilities/", - написал он.

Также, Кравцов отметил, что необходимо обязательно указать, нужна ли пассажиру помощь работников вокзала при посадке и высадке из поезда, уточнить будет ли в пути сопровождающий.

"Далее - по электронной почте отправим бронь-заказ. Сервис работает уже в полноценном режиме. Если будут вопросы при оформлении - ответы скажут в службе поддержки", - написал он.

Также, Кравцов анонсировал, что в скором времени появятся сервисы онлайн-заказа вагонов-автомобилевозов и лист ожидания при покупке билетов.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-".

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

Напомним, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявлял, что процесс реструктуризации акционерной госкомпании "Укрзализныця" будет длиться от одного до трех-четырех лет.