Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС

Новости Бизнеса:Китайцы купили 50% украинской фондовой биржи.

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала.

Об этом сообщает Financial Club со ссылкой на систему раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.

"Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг) приобрела пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,9% уставного капитала", - говорится в сообщении.

При этом компании Primeview LTD (8,5%, Белиз), Dakal LTD (9,37%, Белиз), Crookston Limited (9,06%, Белиз) и Boline LTD (9,21%, Маршалловы острова), бенефициары которых неизвестны, вышли из состава владельцев бирже ПФТС.

Компания Parvana LTD снизила свою долю с 8,9% до 0,11%. В то же время ООО "Компания по управлению активами и администратор пенсионных фондов "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила долю с 2,3% до 5,1%.

В начале декабря 2019 года BOCE сообщила о намерении приобрести 49,9% акций украинской биржи ПФТС.

На момент подачи уведомления компания BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. и её аффилированные лица не владели акциями ПФТС.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Антимонопольный комитет одобрил повторную заявку BOCE на приобретение доли в ПФТС в размере свыше 25%, поскольку майскую заявку он отклонил.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа Китая с годовым оборотом в $ 1 трлн. Компания основана в 2009 году с участием частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзини, КНР.

Bohai Commodity Exchange в 2017 году стала владельцем Украинского банка реконструкции и развития.

Кроме этого, в конце августа 2018 года акционеры "Украинской биржи" предложили BOCE стать акционером с долей 36% в результате дополнительной эмиссии, однако эта сделка не состоялась.

Активы ПФТС за девять месяцев 2019 года уменьшились на 21,3% - до 44,71 млн грн, а собственный капитал - на 21,5%, до 43,39 млн грн.

За три квартала 2019 года объем торгов на ПФТС составил 77,7 млрд грн, или 37,8% оборота фондовых бирж Украины, и по этому показателю ПФТС отстает от биржи "Перспектива" с её долей 60,8%, но опережает "Украинскую биржу" с её 1,4%. В объеме торгов ПФТС за указанный период 94,2% пришлось на ОВГЗ.