Что с курицей? В Украине пытаются дискредитировать крупнейшего производителя курятины

Новости Бизнеса:В Украине пытаются дискредитировать крупнейшего производителя курятины.

Пока Украина переживает кризисный период в связи с временным запретом ЕС на ввоз курятины, кто-то параллельно пытается дискредитировать крупнейшего производителя и экспортера, компании "Мироновский хлебопродукт". Информационная кампания имеет явно заказной характер. Об этом сообщили в "Союзе птицеводов", комментируя появление в соцсетях клеветы на продукцию МХП, передает УНН.

Там напомнили, что МХП является крупнейшим экспортером Украины, поставляет свою продукцию более чем в 1/3 стран мира, поэтому проходит строжайший контроль безопасности как внутри страны, так и со стороны иностранных государств, в частности ЕС, Японии, Саудовской Аравии, которые являются взыскательными в этом плане, отметили в Союзе.

По данным специалистов, продукция МХП, в частности "Наша Ряба", прошла не одно исследование, которое подтвердило соответствие всем требованиям биобезопасности и отсутствие остатков антибиотиков. Компания вообще не использует гормональных средств в выращивании птицы.

"Все производственные мощности компании находятся под государственным ветеринарно-санитарным контролем, технологические процессы постоянно контролируются специалистами предприятий под наблюдением государственных официальных врачей ветеринарной медицины, осуществляется лабораторный контроль качества и безопасности продукции государственными лабораториями ветеринарной медицины и производственными лабораториями самих предприятий", - отметили специалисты.

"Поэтому материал о том, что продукция ТМ "Наша Ряба" не соответствует требованиям биобезопасности - имеет признаки заказного и не отражает действительности. Приведенные положения носят сомнительный характер и не имеют подтверждения", - добавили птицеводы.

Более того, за два месяца "Союз птицеводов" опубликует первые результаты мониторинга на использование антибиотиков крупнейшими производителями курятины.

Компания МХП - одна из тех, кто изъявил желание участвовать в аудите добровольно.

"Все результаты аудитов и исследований будут размещены в свободном доступе на сайте ассоциации. После подтверждения соответствия, что производство продукции осуществляется на всех этапах без применения антимикробных средств, предприятие будет имеет право наносить дополнительную маркировку. Это будет еще одним подтверждением для потребителя качества продукции, которую он будет покупать", - рассказали в Союзе.

Как сообщалось ранее, недавно репутационный и материальный ущерб Украине нанес ЕС, внезапно запретив ввоз украинской курятины. Поводом стала одиночная вспышка птичьего гриппа в фермерском хозяйстве "Хутор" в Винницкой области.

Эксперты считают, что реакция европейцев могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП "Хутор" курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе заявили об отсутствии новых вспышек и надежде на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и, вместе с тем, указывают на отсутствие у украинской власти политики защиты национальных производителей.