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Украинская авиакомпания приостанавливает рейсы в Венецию и планирует вывозить людей из Италии

Украинская авиакомпания приостанавливает рейсы в Венецию и планирует вывозить людей из Италии
12:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:МАУ приостанавливают воздушное сообщение Киев-Венеция и собираются вывозить украинцев из Рима и Милана.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" из-за распространения коронавируса Covid-19 в Италии приостанавливает сообщение Киев-Венеция до 12 апреля и будет вывозить украинцев рейсами из Рима и Милана.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи с мерами сдерживания Covid-19, введенными по рекомендации ВОЗ властью некоторых стран, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" вносит изменения в расписание рейсов на ряде направлений. В авиакомпании принято решение приостановить выполнение рейсов Киев - Венеция в период с 12 марта по 12 апреля. Пассажиры смогут покинуть территорию Италии регулярными рейсами МАУ из Рима и Милана, которые будут выполняться с целью вернуть украинцев на родину - в основном на вывоз", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что путешественникам, которым будет необходимо переехать из Венеции в Рим или другой город для вылета в Украину, необходимо скачать и заполнить специальную декларацию.

Также, реагируя на новые правила въезда в Израиль, МАУ корректирует расписание полетов из городов Украины в Тель-Авив. В частности, на период 12 марта - 8 апреля отменены рейсы Одесса - Тель-Авив (кроме 18 и 25 марта) и Днипро - Тель-Авив, а также рейсы Харьков - Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля. Рейсы Киев - Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днипро - Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

Кроме того, отмечается, что до 22 мая выполнение прямых рейсов Киев - Измир (Турция) авиакомпанией МАУ будет временно остановлено. Пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут. 

В МАУ добавляют, что с 13 марта по 7 апреля будут выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном. Произойдут изменения и в программе внутренних рейсов. До 8 апреля будут отменены вторые частоты на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем. 

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Авиакомпания МАУ проактивно свяжется с каждым пассажиром отмененных рейсов, который оставил свои прямые контактные данные при бронировании билетов.

"Учитывая значительное снижение спроса многие авиакомпании мира сократили частотность полетов или вовсе прекратили воздушное сообщение с рядом стран. МАУ - не исключение. Мы остро ощущаем растущие опасения пассажиров, связанные с путешествиями в охваченные вирусом регионы. Поэтому мы корректируем свое расписание таким образом, чтобы наиболее полно удовлетворять спрос на авиаперевозки и при этом обеспечивать безопасность наших пассажиров и экипажей", - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

С целью обеспечения максимально безопасных условий перелетов, авиакомпания МАУ ввела процедуру полной дезинфекции всех воздушных судов, прибывающих из городов Италии, до снижения эпидемиологического уровня. 

Авиакомпания также обещает оперативно информировать о любых дальнейших изменениях в расписании. 

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Как сообщалось 10 марта, в связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничению интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грециию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины. 

Авиаперевозчик Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.

Правительство Израиля с 12 марта вводит ограничения на въезд в страну для иностранных граждан в связи с распространением коронавируса Covid-19. 

В Украине за весь период распространения нового коронавируса Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании COVID-19, новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования нет. 

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3 марта у мужчины из Черновцов было подтверждено заражение коронавирусом, пока состояние больного стабильное.

По состоянию на 11 марта более 119 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом нового типа, 65 тысяч выздоровели, 4284 - умерли.

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Все по теме:

Италия, Милан, МАУ, Авиаперелеты, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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