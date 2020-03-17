Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

"Укртранснафта" начала транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды"

"Укртранснафта" начала транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды"
19:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Украина начала транзит нефти в Беларусь.

АО "Укртранснафта" начало транзит нефти нефтепроводом "Одесса-Броды" в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртнаснафта" в Facebook.

"АО "Укртранснафта" завершила комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Пивденный" к ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

"У них пожар": Лукашенко рассказал, что происходит в России из-за коронавируса

В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Вам также может быть интересно: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Беларусь, Укртранснафта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь