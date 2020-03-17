"Укртранснафта" начала транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды"

Новости Бизнеса:Украина начала транзит нефти в Беларусь.

АО "Укртранснафта" начало транзит нефти нефтепроводом "Одесса-Броды" в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртнаснафта" в Facebook.

"АО "Укртранснафта" завершила комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Пивденный" к ЛПДС "Мозырь" (Республика Беларусь) и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Беларуси ", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года.

Предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь происходит в рамках договора между АО "Укртранснафта" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания".

В то же время АО "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

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