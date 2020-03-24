Укрзализныця планирует снизить стоимость услуг для перевозчиков

Новости Бизнеса:В АО "Укрзализныця" планируют снизить стоимость услуг перевозок для транспортеров грузов.

АО "Укрзализныця" предоставит перевозчикам грузов возможность заказывать услуги перевозок в вагонах компании на длительные сроки, а также снизит стоимость своих услуг.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Так, Укрзализныця предложит грузоотправителям новые продукты при пользовании вагонами компании, которые помогут клиентам снизить расходы на стоимость перевозок одновременно с увеличением глубины планирования. Речь идет о возможности заказа услуги перевозок в вагонах компании на долгие сроки, при взаимной ответственности сторон за их выполнение", - говорится в сообщение.

От заказчика таких услуг требуется равномерность отгрузки, а от Укрзализныци – обеспечение своевременной подачи вагонов, а в случае заказа графиковых маршрутов еще и гарантированного времени доставки груза.

Отмечается, что в компании также планируют снизить стоимость своих услуг. Так чем на более длительный срок будет заказываться услуга, тем ниже будет цена за вагоны.

Первые пилотные проекты по запуску услуги долгосрочного заказа грузовых вагонов планируется начать в апреле-мае, а системную работу с долгосрочными продуктами организовать на протяжении пол года.

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