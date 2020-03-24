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Укрзализныця планирует снизить стоимость услуг для перевозчиков

Укрзализныця планирует снизить стоимость услуг для перевозчиков
13:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Бизнеса:В АО "Укрзализныця" планируют снизить стоимость услуг перевозок для транспортеров грузов.

АО "Укрзализныця" предоставит перевозчикам грузов возможность заказывать услуги перевозок в вагонах компании на длительные сроки, а также снизит стоимость своих услуг.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Так, Укрзализныця предложит грузоотправителям новые продукты при пользовании вагонами компании, которые помогут клиентам снизить расходы на стоимость перевозок одновременно с увеличением глубины планирования. Речь идет о возможности заказа услуги перевозок в вагонах компании на долгие сроки, при взаимной ответственности сторон за их выполнение", - говорится в сообщение.

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От заказчика таких услуг требуется равномерность отгрузки, а от Укрзализныци – обеспечение своевременной подачи вагонов, а в случае заказа графиковых маршрутов еще и гарантированного времени доставки груза. 

Отмечается, что в компании также планируют снизить стоимость своих услуг. Так чем на более длительный срок будет заказываться услуга, тем ниже будет цена за вагоны.

Первые пилотные проекты по запуску услуги долгосрочного заказа грузовых вагонов планируется начать в апреле-мае, а системную работу с долгосрочными продуктами организовать на протяжении пол года.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 4 новых случаях обнаружения коронавирусной болезни. Два пациента вернулись из других стран, еще двое контактировали с теми, у кого ранее был обнаружен коронавирус.

Кроме того, о втором случае заболевания сообщили в Тернопольской области, и о первом - в Мукачево. Первый тест у женщины из Закарпатской области показал COVID-19, однако повторный тест будут делать в другой лаборатории. До того, как обнаружили болезнь, женщина дважды посещала церковь.

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

В мире количество заболевших коронавирусом превысило 380 000, больше всего людей инфицировались в Китае - 81 552 человека. На втором месте по заболеваемости - Италия, где зафиксировали более 63 000 случаев болезни. На третьем месте - США, где заболели более 43 000.

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Украина, Перевозки, Укрзализныця, Грузы, Коронавирус.
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