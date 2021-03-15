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В Украине выдали лицензию новому отечественному лоукостеру: подробности

В Украине выдали лицензию новому отечественному лоукостеру: подробности
11:09 Сегодня Телеграф

Государственная авиационная служба Украины 12 марта дала новому украинскому лоу-костеру "Bees Airline" право на полеты.

Об этом сообщает профильное интернет-издание "avianews.com" со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Стратегия нового украинского лоу-коста предусматривает работу на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов. Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны)", - говорится в информации.

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Издание отмечает, что пока в Украине находится один самолет бюджетной авиакомпании: ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска.

"Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх (Египет – ред.), с 19 марта — на линии Киев-Марса-Алам (Египет – ред.)", - говорится в заметке.

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Второе воздушное судно, также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA, сейчас находится на перекраске в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи.

Издание отмечает, что самолеты этой модели имеют максимально возможное число мест — 189.

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"В мае Bees Airline планирует получить еще два воздушных судна и расширить флот до четырех авиалайнеров", - говорится в заметке.

Низкобюджетная авиакомпания или лоукостер — авиакомпания, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг.

Как сообщалось, начиная с 1 марта для украинцев открыли свои границы сразу несколько безвизовых стран.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Рейсы, Лицензия, Полеты, лоукостер, Bees Airline.
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