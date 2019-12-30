"Один из самых высоких показателей за последние годы": Минсоц обеспечил жильем более 2 тысяч детей-сирот

Новости Бизнеса:В этом году более 2 тысяч детей-сирот получили жилье.

Благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства социальной политики Украины и местных властей в последние дни 2019 года удалось обеспечить жильем 313 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Учитывая предыдущие квартиры, а также 13 домов для детских домов семейного типа и 8 зданий для малых групповых домов (для детей с инвалидностью), совокупно в 2019 году мы обеспечили жильем свыше 2 тыс. детей-сирот! Это один из самых высоких показателей за последние годы!"- написала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на своей официальной странице в сети Facebook.

Как отметила руководитель ведомства, нынешние показатели в два раза превышают цифры за прошлые годы.

"Если показать это исключительно на примерах квартир, то в 2019 году мы обеспечили жильем 1962 ребенка. При этом в 2018 году этот показатель составлял 829, а в 2017 - 468 квартир. То есть это рост более чем в два раза", - подчеркнула Соколовская.

Министр социальной политики поблагодарила за сотрудничество департаменты соцзащиты и управления защиты детей по всей Украине и заявила, что в 2020 году ведомство планирует ввести много новых инициатив.