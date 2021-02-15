Взять квартиру в ипотеку под 7% можно будет уже с марта, - Кабмин

В следующем месяце украинцы смогут брать ипотеку под 7%. В Кабмине обещают попытаться выйти на уровень ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сообщает "Экономическая правда".

"Уже в марте месяце, с первого числа, я уверен, эта программа будет работать в Украине - возмещение ставки по ипотеке до 7%. Для Украины мы видим в этом перспективу. Конечно, мы понимаем, что для отдельных категорий граждан ставку надо снижать еще больше", - рассказал премьер.

Таким образом, в 2021 году Кабмин планирует работать над дальнейшим снижением ставки ипотечных кредитов:

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%.То есть это та перспектива, над которой правительство активно работает совместно с Национальным банком, - уточнил Шмыгаль.

Напомнми, в июне 2020 года Денис Шмыгаль заявлял, что целью власти является снижение ставки ипотеки до 5-7%.