"Освобождение Украины и Ичкерии будет общим праздником народов": Осмаев

Ичкерия, как и Молдова, Грузия, поддерживает Украину

В Чеченской Республике Ичкерия, которая силой попала в состав РФ, надеются на освобождение от оккупации и заявляют о поддержке Украины.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает чеченский военный, майор Вооруженных сил ЧРИ Осмаев на своей странице в Facebook.

"30 лет со дня провозглашения независимости чеченского государства 06.09.1991 года.

Эпическая борьба за свободу от российской оккупации на Кавказе продолжалась несколько веков и продолжается по сегодняшний день. Праведные предки пережили русских царей и их генералов мясников, как Ермолов, пережили коммунистов и Сталина, но сохранили дух свободы. Выживет чеченский народ и современные палачи.

Убежден, что временно оккупированные территории Украины и Ичкерии будут освобождены от оккупации примерно в то же время, и это будет общий праздник для народов Украины и Ичкерии и многих других, включая Грузию и Молдову, даст Бог ", — пишет Осмаев.

Стоит отметить, что Чеченская Республика после распада СССР существовала как самопровозглашенное государственное образование на части территории Чечено-Ингушской АССР. Однако в 2000 году в результате вооруженного нападения военных сил РФ, ЧРИ пришлось войти в состав России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 сентября в Вашинготоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена, во время которой обсудили вопрос оккупированного Донбасса и Крыма. В США пообещали сделать все возможное для безопасности Украины.

Напоминаем, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности США помогать Украине по ряду причин.