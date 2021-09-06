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"Визволення України та Ічкерії буде спільним святом народів": Осмаєв

Автор
А. Осмаєв
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Прапор Ічкерії на Майдані Незалежності в Києві Новина оновлена 06 вересня 2021, 13:24
Прапор Ічкерії на Майдані Незалежності в Києві

Ічкерія, як і Молдова та Грузія, підтримують Україну

У Чеченській Республіці Ічкерія, яка силою потрапила у склад РФ, сподіваються на визволення від окупації та заявляють про підтримку України.

Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляє чеченський військовик, майор Збройних сил ЧРІ Адам Осмаєв на своїй сторінці у Facebook.

"30 років з дня проголошення незалежності чеченської держави 06.09.1991 року.

Епічна боротьба за свободу від російської окупації на Кавказі тривала кілька століть і продовжується по сьогоднішній день. Праведні предки пережили російських царів та їх генералів мʼясників, таких як Єрмолов, пережили комуністів та Сталіна, але зберегли дух свободи. Виживе чеченський народ і сучасні кати.

Переконаний, що тимчасово окуповані території України та Ічкерії будуть визволені від окупації приблизно водночас, і це буде спільне свято для народів України та Ічкерії та багатьох інших, включно з Грузією та Молдовою, дасть Бог", — пише Осмаєв.

Варто відзначити, що Чеченська Республіка після розпаду СРСР існрувала як самопроголошене державне утворення на частині території Чечено-Інгушської АРСР. Проте у 2000 році внаслідок збройного нападу військових сил РФ, ЧРІ довелося увійти до складу Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 1 вересня у Вашинготоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Джо Байдена, під час якої обговорили питання окупованого Донбасу та Криму. У США пообіцяли зробити все можливе для безпеки України.

Нагадуємо, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про готовність США допомогати Україні з певних причин.

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