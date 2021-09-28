В Шефира могли стрелять только с неучтенного оружия

После покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Министерство внутренних дел начало проверять владельцев оружия с калибром 7.62х39. Однако это можно назвали лишь имитацией деятельности, потому что такое оружие и так отстреливают раз в три года для пулегильзотеки.

Такое мнение высказал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин на своей странице в Facebook.

"У меня к МВД — три вопроса

Об этом уже написали многие, но я еще не успел.

Итак, ходют-бродют по владельцам оружия, которые имеют карабины в калибре 7.62х39 работники разрешительной (прости Г.споди) службы и проверяют то неизвестно что, прикрываясь покушением на Шефира и его Шофьора.

Конечно, имитация бурной деятельности для вас важна, но у меня к МВД три вопроса:

1. Зачем владельцы оружия раз в 3 года отстреливают свои стволы для пулегильзотеки?

2. Если в Пулегильзотеке нет образцов тех пуль, которые вы ищете неужели не понятно, что ствол "неучтенный"?

3. Существует ли вообще эта ваша пулегильзотека, если вы такой х@рней занимаетесь?

Пока все.

PS думаю, что Сергей Шефир присоединяется к моим вопросам ", — написал Григорий Учайкин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил свою версию о том, кто может стоять за покушением на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира.