Імітація бурхливої діяльності для вас важлива, але в мене до МВС три питання
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У Шефіра могли стріляти лише з необлікованої зброї
Після замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, Міністерство внутрішніх справ почало перевіряти власників зброї з калібром 7.62х39. Однак це можна назвали лише імітацією діяльності, бо таку зброю і так відстрілюють раз на три роки для Кулегільзотеки.
Таку думку висловив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін на власній сторінці у Facebook.
"У мене до МВС — три питання
Про це вже написали багато хто, але я ще не встиг.
Отже, ходють-бродють по власниках зброї, які мають карабіни в калібрі 7.62х39 працівники Дозвільної (прости Г.споди) служби і перевіряють щось невідомо що, прикриваючись замахом на Шефіра та його Шофьора.
Звісно, імітація бурхливої діяльності для вас важлива, але в мене до МВС три питання:
1. Навіщо власники зброї раз на 3 роки відстрілюють свої стволи для Кулегільзотеки?
2. Якщо у Кулегільзотеці нема зразків тих куль, які ви шукаєте невже не зрозуміло, що ствол "необлікований"?
3. Чи існує взагалі ця ваша Кулегільзотека, якщо ви такою х@рнею займаєтесь?
Поки все.
PS думаю, що Сергій Шефір приєднується до моїх запитань", — написав Григорій Учайкін.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак озвучив свою версію щодо того, хто може стояти за замахом на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра.
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