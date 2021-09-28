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Імітація бурхливої діяльності для вас важлива, але в мене до МВС три питання

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Георгій Учайкін
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МВС після замаху на Шефіра перевіряє власників зброї з калібром 7.62х39 Новина оновлена 28 вересня 2021, 13:06
МВС після замаху на Шефіра перевіряє власників зброї з калібром 7.62х39

У Шефіра могли стріляти лише з необлікованої зброї

Після замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, Міністерство внутрішніх справ почало перевіряти власників зброї з калібром 7.62х39. Однак це можна назвали лише імітацією діяльності, бо таку зброю і так відстрілюють раз на три роки для Кулегільзотеки.

Таку думку висловив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін на власній сторінці у Facebook.

"У мене до МВС — три питання

Про це вже написали багато хто, але я ще не встиг.

Отже, ходють-бродють по власниках зброї, які мають карабіни в калібрі 7.62х39 працівники Дозвільної (прости Г.споди) служби і перевіряють щось невідомо що, прикриваючись замахом на Шефіра та його Шофьора.

Звісно, імітація бурхливої діяльності для вас важлива, але в мене до МВС три питання:

1. Навіщо власники зброї раз на 3 роки відстрілюють свої стволи для Кулегільзотеки?

2. Якщо у Кулегільзотеці нема зразків тих куль, які ви шукаєте невже не зрозуміло, що ствол "необлікований"?

3. Чи існує взагалі ця ваша Кулегільзотека, якщо ви такою х@рнею займаєтесь?

Поки все.

PS думаю, що Сергій Шефір приєднується до моїх запитань", — написав Григорій Учайкін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак озвучив свою версію щодо того, хто може стояти за замахом на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра.

Теги:
#МВС #Зброя #Замах на вбивство #Сергій Шефір
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