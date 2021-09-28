У Шефіра могли стріляти лише з необлікованої зброї

Після замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра, Міністерство внутрішніх справ почало перевіряти власників зброї з калібром 7.62х39. Однак це можна назвали лише імітацією діяльності, бо таку зброю і так відстрілюють раз на три роки для Кулегільзотеки.

Таку думку висловив голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін на власній сторінці у Facebook.

"У мене до МВС — три питання

Про це вже написали багато хто, але я ще не встиг.

Отже, ходють-бродють по власниках зброї, які мають карабіни в калібрі 7.62х39 працівники Дозвільної (прости Г.споди) служби і перевіряють щось невідомо що, прикриваючись замахом на Шефіра та його Шофьора.

Звісно, імітація бурхливої діяльності для вас важлива, але в мене до МВС три питання:

1. Навіщо власники зброї раз на 3 роки відстрілюють свої стволи для Кулегільзотеки?

2. Якщо у Кулегільзотеці нема зразків тих куль, які ви шукаєте невже не зрозуміло, що ствол "необлікований"?

3. Чи існує взагалі ця ваша Кулегільзотека, якщо ви такою х@рнею займаєтесь?

Поки все.

PS думаю, що Сергій Шефір приєднується до моїх запитань", — написав Григорій Учайкін.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, керівник Офісу президента Андрій Єрмак озвучив свою версію щодо того, хто може стояти за замахом на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра.