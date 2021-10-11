Всё больше украинцев не желает видеть Зеленского у руля страны

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко:

"Тут Зеленский рассказал, как его отговаривают от похода на второй срок.

Я не удивлен. Это же шутка Банковой, лучшая за последнее время.

У президента рейтинг падает. Всё больше украинцев не желает видеть его у руля, о чем свидетельствует социология. Да кто же их слушает? Второй срок нужен Зеленскому, чтобы не сесть.

За сорванную операцию по "вагнеровцам", за дорожный грабеж на "Большой стройке", за проваленную вакцинацию. Поводов сесть у Зеленского гораздо больше, чем баллотироваться.

Смотрите на вещи реально. Ему хочется второй президентский срок, "раз не выполнены обещания за первый"? Понятно, почему Владимир Александрович всё провалил. Не сделал – вот тебе и повод еще раз ничего не сделать.

Пусть лучше расскажет, как его сторожа и дворники от выборов отговаривают. В такое легче поверить. А сам он, в отличие от "вагнеровцев", таки сядет".

***

Отметим, что будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский в своей избирательной программе обещал, что собирается идти только на один президентский срок. Но за два года у власти нынешний глава государства, кажется, изменил свое мнение, что "Телеграфу" подтверждает и близкое окружение Зеленского, и опрошенные эксперты.