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Когда готовятся переговоры, никто не начинает войну - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
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Президент РФ Владимир Путин Новость обновлена 22 ноября 2021, 13:17
Президент РФ Владимир Путин

военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович

В разведке США рассекретили информацию о возможном вторжении России в Украину. Об этом в последнее время всё чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники.

В России традиционно всё отрицают.

С моей точки зрения, на сегодняшний день все эти сообщения о готовящейся атаке не содержат в себе ничего кардинально нового. Войска РФ собираются у наших границ с 2016 года. Они оборудуют базы, развертывают военные городки. Опасность существует все это время.

Российские армии готовы вторгнуться в Украину – решение только за Путиным. Но…

Но это решение пока не принято и не будет принято в ближайшей перспективе.

В доказательство этого тезиса я приведу официальное заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что в настоящее время проходит усиленная подготовка к встрече между Байденом и Путиным. Тематика встречи – в том числе и ситуация в Украине.

А когда готовятся переговоры, никто не начинает войну.

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Теги:
#Россия #Нападение #Войска #Денис Попович
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