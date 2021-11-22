Когда готовятся переговоры, никто не начинает войну - Денис Попович
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военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович
В разведке США рассекретили информацию о возможном вторжении России в Украину. Об этом в последнее время всё чаще говорят военные эксперты и украинские чиновники.
В России традиционно всё отрицают.
С моей точки зрения, на сегодняшний день все эти сообщения о готовящейся атаке не содержат в себе ничего кардинально нового. Войска РФ собираются у наших границ с 2016 года. Они оборудуют базы, развертывают военные городки. Опасность существует все это время.
Российские армии готовы вторгнуться в Украину – решение только за Путиным. Но…
Но это решение пока не принято и не будет принято в ближайшей перспективе.
В доказательство этого тезиса я приведу официальное заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова о том, что в настоящее время проходит усиленная подготовка к встрече между Байденом и Путиным. Тематика встречи – в том числе и ситуация в Украине.
А когда готовятся переговоры, никто не начинает войну.
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