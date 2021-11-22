Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович

У розвідці США розсекретили інформацію про можливе вторгнення Росії до України. Про це останнім часом все частіше говорять військові експерти та українські чиновники.

У Росії її традиційно все заперечують.

На мій погляд, на сьогоднішній день всі ці повідомлення про атаку, що готується, не містять в собі нічого кардинально нового. Війська РФ збираються біля наших кордонів із 2016 року. Вони обладнають бази, розгортають військові міста. Небезпека існує весь цей час.

Російські армії готові вторгнутися до України – рішення лише за Путіним. Але...

Але це рішення поки що не прийнято і не буде прийнято у найближчій перспективі.

На доказ цієї тези я наведу офіційну заяву заступника глави російського МЗС Сергія Рябкова про те, що зараз відбувається посилена підготовка до зустрічі між Байденом і Путіним. Тематика зустрічі – зокрема ситуація в Україні.

А коли готуються переговори, ніхто не розпочинає війну.