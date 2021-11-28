Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань

Плюс пресс-марафона президента Украины Владимир Зеленского, который он провел 26 ноября (как и плюс всем нам), в том, что это было не постановочное мероприятие. Звучали очень жесткие вопросы, от разных участников. И это свидетельствует, что у нас свобода слова сохраняется.

Мы не Россия, у нас не авторитаризм. И даже если кто-то хочет манипулировать СМИ, это не удается.

Когда говорят, будет ли в Украине авторитаризм, я поясняю: у нас есть тенденция к формированию авторитарного популизма. Но я не верю, что удастся установить авторитарный режим. В Украине есть силы, которые этому противодействуют. В СМИ, при всех наших проблемах, сохраняется плюрализм мнений, свобода слова. Даже если некоторые СМИ под контролем олигархов, они отображают разные точки зрения. К тому же есть интернет, который наименее контролируем. А разные интернет-издания, интернет-газеты исполняют роль рупора свободы слова.

Но негатива после этого пресс-марафона – куда больше.

Особенно это касается характера выступления и манеры выступления президента.

Я был очень удивлен той агрессивностью, с которой Зеленский встречал вопросы от журналистов. Теми обвинениями, которые он бросал в адрес представителей СМИ.

Если такая агрессия касательно Шустера, который работает на канале Ахметова («Украина»), еще как-то понятна, то в отношение Бутусова («Цензор.Нет») и Ткача («Украинская правда») это было совершенно необъяснимо.

Была видна раздражительность президента, которая переросла в агрессивность.

И это стало проигрышем для всех нас. Мы увидели президента Украины не в лучшей форме. И такого же украинского президента увидели и наши союзник в мире, и наши враги – та же Россия.

Характер ответов говорил о том, что Зеленский не понимает, в чём состоят функции президента, а также функции СМИ в демократическом обществе.

Функции СМИ состоят в том, чтобы контролировать каждое действие власти. Ты стал публичной личностью, первым лицом государства – и нечего жаловаться, что все твои действия журналисты пытаются контролировать.

Зеленский не понял, что после инаугурации он должен быть максимально прозрачным и подотчетным обществу. Чего нет.

Дело даже не в том, как именно планировалась и была ли операция по вагнеровцам.

А в том, что власть – врет.

Президент имел отличную возможность, чтобы не комментировать эти события. Сказал бы он еще в августе 2020-го, что вопросы, связанные с деятельностью и возможными операциями спецслужб, особенно в условиях войны, он не комментирует. Всё. Дальше он имел полное право не распространяться на эту тему. Но в итоге власть всё время выдвигала какие-то разные версии, в которых, в конце концов, сама же запуталась.

А это, в свою очередь, создавало атмосферу недоверия к другим ее действиям.

Всё это, а также та агрессия, с которой Зеленский отвечал на вопросы, пошло в минус всей Украине.

Мы, похоже, окончательно убедились, какая существует модель принятия решений на высшем государственном уровне. Пресс-марафон показал, что Зеленский крайне эмоционален, раздражителен, агрессивен, злопамятен. Это означает, что им легко манипулировать. Чем, похоже, пользуется узкий круг близких к нему людей: глава Офиса президента Ермак, Шефир (директор и основатель «Студии Квартал-95», первый помощник президента), Миндич (совладелец "Квартала 95", друг Зеленского и Ермака, близкий товарищ Коломойского). Они манипулируют Зеленским, подбрасывая ему соответствующие интерпретации (часто глупые), которые нередко идут во вред самому Зеленскому.

Всё это показывает, что мы находимся в очень опасной ситуации. В условиях войны верховный главнокомандующий (на этом своем статусе не раз акцентировал Зеленский во время пресс-марафона), потихоньку «бронзовеет» и при этом – зависим от манипуляторских действий своего окружения. И это открывает возможности для манипуляций, в том числе, со стороны агрессора.