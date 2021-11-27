Зеленский вышел не давать ответы, а драться: политический психолог Валентин Ким о пресс-марафоне президента Украины

И журналисты тоже были напряженными и негативными

Во время пресс-марафона, который президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 ноября, с 30 журналистами, обе стороны выглядели очень эмоционально.

Так, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов открыто обвинил президента во лжи.

А сам Зеленский очень резко высказывался касательно сорвавшейся операции по поимке вагнеровцев, деолигархизации, делал выпады в сторону журналистов.

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассказал «Телеграфу», о чём говорит такое поведение как президента, так и представителей «четвертой власти».

Зеленский хотел выплеснуть агрессию

По словам Валентина Кима, необходимо обратить внимание на сам контекст ситуации, которая подтолкнула к пресс-марафону.

«Накопилось огромное количество вопросов у журналистской среды к Офису президента и самому Зеленскому. Также есть огромное количество эмоционально значимых, политически значимых событий, на которые не было ответа. И в этом плане именно журналисты (а не ОП), по большому счету, выступали инициаторами встречи. Той силой, которая давит и требует ответов от Офиса президента», – поясняет политпсихолог.

Он подчеркивает, что ответная реакция может идти по нескольким путям. Власть идет навстречу, дает ответы, удовлетворяет запрос общества. Или же – обороняется, защищается, а то и атакует.

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«И выбран был второй путь, – отмечает Валентин Ким. – Несмотря на то, что президент вышел на эту встречу, ключевая цель, эмоциональная цель, как мне кажется, была не в том, чтобы установить контакт, а в том, что Зеленский хотел выплеснуть агрессию. Его поведение на протяжении всего пресс-марафона, а также тот факт, что туда были приглашены его, скажем так, знаковые обвинители, говорит – президент готовился не к коммуникации, а к боестолкновению. И он неплохо подготовился в этом плане эмоционально».

Такой пресс-конференции в истории Украины не было

Эксперт обращает внимание, что из крупных информационных «врагов» ОП не был приглашен, пожалуй, только телеканал «Прямой». Но были 5 канал, Юрий Бутусов из «Цензор.нет», Михаил Ткач из «Украинской правды». Были другие достаточно жесткие представители СМИ.

«Так что Зеленский вышел на поединок, он вышел драться. И эта эмоция мобилизация агрессии, жесткости, сопровождала всю пресс-конференцию. По уровню накала такой пресс-конференции в истории Украины не было. Ни один президент не находился в таких отношениях с журналистской средой. И это видно не только по самому президенту, но и по журналистам», – акцентирует Валентин Ким.

По его словам, было разрушено несколько предыдущих протокольных установок, которые говорили о том, как необходимо задавать вопросы гаранту Конституции.

«Во время пресс-марафона 26 ноября мы видели, что журналисты часто перебивали президента. Зеленский тоже их перебивал, но всё же он – лицо, обладающее более высоким статусом. Журналисты же перебивали его регулярно, не давали высказываться, давали очень жесткие, зачастую неуважительные комментарии. Обе стороны приняли вызов – и мы увидели психологическую драку», – подчеркивает эксперт.

Ждем усиления информационной войны журналистов с ОП

Прокомментировал Валентин Ким и невербалику – язык тела участников пресс-марафона.

«Был заметен очень высокий тонус мышц практически у всех участников. Напряженные позы, закрытые позы. Квинтэссенция – это Юрий Бутусов со скрещенными руками на груди, а также набыченный, насупленный, с наклоненным вперед корпусом Михаил Ткача. Журналисты периодически прикрывали руками лицо, держались за голову. Такая атмосфера царила практически за всеми пятью столами (напомню, что журналисты заходили по шесть человек, периодически сменяя друг друга), за исключением разве что третьего», – отмечает политпсихолог.

По его мнению, из такого столкновения вряд ли кто-то выходит переубежденным, с изменившейся точкой зрения.

«Потому что не было изначально замысла – прийти, услышать, разобраться, понять другую сторону. Площадка была использована обеими сторонами для взаимных обвинений. Учитывая это, можно прогнозировать лишь усиление нового витка информационной войны журналистов с ОП», – резюмирует Валентин Ким.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука в блоге на «Телеграфе» жестко отреагировал на пресс-марафон Владимира Зеленского.

По мнению директора аналитического центра «Третий сектор», политолога Андрея Золотарева, у заявления Владимира Зеленского, будто бизнесмена Рината Ахметова втягивают в попытку государственного переворота, могут быть печальные последствия для всей Украины.