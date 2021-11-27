Зеленський вийшов не давати відповіді, а битися: політичний психолог Валентин Кім про прес-марафон президента України

І журналісти теж були напруженими та негативними

Під час прес-марафону, який президент України Володимир Зеленський провів у п’ятницю, 26 листопада, із 30 журналістами, обидві сторони виглядали дуже емоційно.

Так, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відкрито звинуватив президента у брехні.

А сам Зеленський дуже різко висловлювався щодо операції з упіймання вагнерівців, деолігархізації, робив випади у бік журналістів.

Політичний психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім розповів «Телеграфу», про що говорить така поведінка як президента, так і представників «четвертої влади».

Зеленський хотів виплеснути агресію

За словами Валентина Кіма, слід звернути увагу на сам контекст ситуації, яка підштовхнула до прес-марафону.

«Накопичилася величезна кількість питань у журналістського середовища до Офісу президента та самого Зеленського. Також є безліч емоційно значущих, політично значущих подій, на які не було відповіді. І в цьому плані саме журналісти (а не ОП), за великим рахунком, виступали ініціаторами зустрічі. Тією силою, яка тисне і вимагає відповіді від Офісу президента», – пояснює політпсихолог.

Він підкреслює, що реакція у відповідь може йти кількома шляхами. Влада йде назустріч, дає відповіді, задовольняє запит суспільства. Або ж – обороняється, захищається, а то й атакує.

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«І обрано було другий шлях, – зазначає Валентин Кім. – Незважаючи на те, що президент вийшов на цю зустріч, ключова мета, емоційна мета, як на мене, була не в тому, щоб встановити контакт, а в тому, що Зеленський хотів виплеснути агресію. Його поведінка протягом усього прес-марафону, а також той факт, що туди були запрошені його, скажімо так, знакові обвинувачі, каже – президент готувався не до комунікації, а до зіткнення. І він непогано підготувався у цьому плані емоційно».

Такої прес-конференції в історії України не було

Експерт звертає увагу, що з великих інформаційних «ворогів» ОП не було запрошено, мабуть, лише телеканалу «Прямий». Але були 5 канал, Юрій Бутусов із «Цензор.нет», Михайло Ткач із «Української правди». Були інші досить жорсткі представники ЗМІ.

«Отже Зеленський вийшов на поєдинок, він вийшов битися. І ця емоція мобілізації агресії, жорсткості супроводжувала всю прес-конференцію. За рівнем напруження такої прес-конференції в історії України не було. Жоден президент не перебував у таких відносинах із журналістським середовищем. І це видно не лише за самим президентом, а й за журналістами», – наголошує Валентин Кім.

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За його словами, було зруйновано кілька попередніх протокольних установок, які говорили про те, як потрібно ставити питання гаранту Конституції.

«Під час прес-марафону 26 листопада ми бачили, що журналісти часто перебивали президента. Зеленський теж їх перебивав, але все ж таки він – особа, що володіє вищим статусом. Журналісти ж перебивали його регулярно, не давали висловлюватися, давали дуже жорсткі, найчастіше неповажні коментарі. Обидві сторони прийняли виклик – і ми побачили психологічну бійку», – наголошує експерт.

Чекаємо на посилення інформаційної війни журналістів з ОП

Прокоментував Валентин Кім і невербаліку – мову тіла учасників прес-марафону.

«Було помітно дуже високий тонус м’язів практично у всіх учасників. Напружені пози, закриті пози. Квінтесенція – це Юрій Бутусов із схрещеними руками на грудях, а також набутий, насуплений, із нахиленим уперед корпусом Михайло Ткач. Журналісти періодично прикривали обличчя руками, трималися за голову. Така атмосфера панувала практично за всіма п’ятьма столами (нагадаю, що журналісти заходили по шість осіб, періодично змінюючи один одного), за винятком хіба третього», – зазначає політпсихолог.

На його думку, з такого зіткнення навряд чи хтось виходить переконаним, з іншою точкою зору.

«Бо з самого початку не було задуму – прийти, почути, розібратися, зрозуміти іншу сторону. Майданчик був використаний обома сторонами для взаємних звинувачень. З огляду на це можна прогнозувати лише посилення нового витка інформаційної війни журналістів з ОП», – резюмує Валентин Кім.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015-2016 роки) Георгій Тука у блозі на «Телеграфі» жорстко відреагував на прес-марафон Володимира Зеленського.

На думку директора аналітичного центру «Третій сектор», політолога Андрія Золотарьова, заява Володимира Зеленського, ніби бізнесмена Ріната Ахметова втягують у спробу державного перевороту, можуть мати сумні наслідки для всієї України.