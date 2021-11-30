Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко

Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №5600, который уже успели окрестить «антиахметовским» или «ресурсным».

Ко второму чтению он претерпел значительные изменения, но суть не в этом.

Суть в том, как много пиара, много разговоров, много шума из ничего было и есть вокруг данного закона. Такое впечатление, что многие, кто шумел, документ вообще не читали.

Между тем, подобные принимают почти каждый год. Они вносят незначительные изменения в Налоговый кодекс. Понятно, что в сторону увеличения налогов.

У нас львиная доля общих доходов бюджета – НДС. А то, что в №5600 немного поменяли рентные платежи, акциз, налоги – это кардинально не влияет на бизнес и на «каждого украинца», как кричали оппоненты законопроекта.

Есть данные, что с помощью данных изменений бюджет получит дополнительно 17 миллиардов гривен в год. Но это не такая большая сумма, чтобы кричать (как делали сторонники законопроекта), что его непринятие чуть ли не оставит украинцев без пенсий. Или (как делали его противники) – что это чуть ли не смерть бизнесу.

Каждый год мы повышаем акцизы на табачные изделия, потому что это прописано в Соглашении об Ассоциации с ЕС. Что здесь нового?

Налоги тоже подняты ничтожно.

Даже рентные платежи подняли далеко не так, как планировали в первом чтении (потому проект закона и называли «антиахметовский», намекая на то, что Ринат Ахметов имеет отношение к добыче полезных ископаемых, включая железную руду).

Принятие ресурсного законопроекта – это точно не война Зеленского с Ахметовым. Там война скорее за «зеленые тарифы», с выплатами по которым власть «кинула» Ахметова.

Каким бы он ни был богатым – бизнес есть бизнес.