Блогер Артур Оруджалиев о том, как изменился Приватбанк с того времени как стал государственным на примере операций с иностранной валютой.

"Мы такие доллары не принимаем", — сказала мне вчера менеджер VIP-отделения в ПриватБанк, когда я хотел внести наличные на карту.

"Такие" — это не вышедшие вчера из под печатной машинки в ФРС, я так понимаю. В каких-то не подошел год, в каких-то состояние.

На вопрос, что же в таком случае делать столь ценному для них VIP-клиенту (их терминология, простите) мне порекомендовали обратиться к конкурентам — толи в Райффайзен толи еще куда-то.

Раньше, кстати, все было наоборот. Любые доллары от которых отказывались ленивые и неповоротливые филиалы европейских банков с удовольствием принимал Приват. Потому что отказываться от долларов это, мягко говоря, очень странно.

Кстати. Лучший клиентский опыт в Привате у меня был в 2015 году. Тогда банковский курс скакал и сильно оторвался от реального. Мне нужно было купить гривны, но делать это дешевле рынка я не планировал. Мне тогда позвонила менеджер и сказала, что другому клиенту как раз нужно было купить доллары. А тогда, если помните, еще и другие ограничения с покупкой были. В общем, нас с ним свели и мы просто в отделении произвели обмен мимо кассы. Банк на этом ничего не заработал, но два клиента были довольны.

Хотя нет. Вот второй лучший. Не помню уже в каком году у меня в Таиланде на острове Самуи заканчивалась карта. Я написал менеджеру и через 48 часов (прошло меньше 2 суток точно) DHL мне доставил новый именной пластик. Я до сих пор не понимаю как они это сделали, но до сих пор помню и ценю.

Выводов не будет. Это просто наблюдение за тем, как из отличного удобного банка государство за несколько лет сделало г*вно.

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