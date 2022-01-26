Главная цель врага — паника, которая способна остановить Украину и обвалить гривну - Владислав Чечёткин
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Украинский бизнесмен, соучредитель и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечёткин высказался о вероятности полномасштабного вторжения России в Украину и призвал всех сохранять спокойствие
Я предприниматель. Не военный эксперт, не разведчик, не аналитик.
У меня нет ответа на вопрос, будет ли война. Думаю, вероятность не велика.
Но я уверен, что одна из главных целей врага — паника, которая способна остановить многомиллионную Украину, обвалить гривну и буквально парализовать украинцев. И нужно признать, что во многом эта цель достигнута.
Я задаю себе вопрос: что я могу, кроме помощи армии?
В этих обстоятельствах, я считаю необходимым продолжать делать свое дело. Работать, сохранять рабочие места и бодрость духа, поддерживать семью и команду.
Поэтому, несмотря ни на что, мы в Rozetka продолжаем инвестировать в Украину: строим новые магазины, развиваем складскую и IT инфраструктуру, мы никого не сокращаем, наоборот — набираем, как и планировали, новых членов команды и ничего не ставим на паузу. Мы двигаемся вперед, как бы не хотелось кому-то, чтобы мы сейчас остановились.
Лично мне помогают не садится на эмоциональные качели несколько вещей. Прежде всего, я бы советовал найти то, что вас успокаивает. Кому-то нужно подготовить по списку рюкзак со всем необходимым, кому-то печь пироги, кому-то больше времени проводить с детьми. Я, например, стреляю в тире. Кроме того, оставаться спокойным помогают:
1. Вера в вооруженные силы Украины. Мы уже почти 8 лет поддерживаем добровольцев, армию и я уверен в их собранности, готовности и преданности Украине, как никогда.
2. Информационная гигиена. Огромное количество новостей —это вбросы и фейки. Поэтому я читаю медиа и ленту крайне избирательно и редко. Пару раз в день — более чем достаточно. Еще лучше — пару раз в неделю.
3. Ежедневная, обычная рабочая нагрузка. Я постоянно занят делом и каждая даже маленькая решенная задача, дает мне чувство почвы под ногами.
Мы никуда не собираемся бежать.
Это наша страна. Наше будущее и будущее наших детей.
И помните: трус умирает сто раз! Так что держим строй, сохраняем спокойствие и продолжаем делать свое дело.
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