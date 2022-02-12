Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович оценил итоги последнего заседания СНБО 11 февраля

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе выездного заседания в Харькове в пятницу, 11 февраля, принял решение ввести санкции против ряда компаний, среди которых оказались владельцы канала "НАШ".

Честно говоря, это смешно на фоне всего того, что сейчас происходит вокруг Украины.

Одним из итогов заседания СНБО в Харькове является и решение увеличить численность территориальной обороны до двух миллионов человек. А вот это – очень правильное решение на фоне нарастания напряженности.

Но хватит ли на это времени, особенно исходя из того факта, что нам уже даже назначили дату "вторжения"?

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Остальные итоги заседания СНБО в Харькове (те, о которых известно публично!), включая санкции против телеканала "НАШ", уже безнадежно опоздали за моментом – и могут утратить значение на фоне вала новых событий.

Сейчас нужно срочно собирать новое заседание СНБО и отвечать на новые вызовы, связанные с мощнейшей информационной атакой, которая предсказывает российское военное "вторжение" на 16 февраля.

Обществу нужно дать ответ – что происходит, какие меры предпринимаются, что делать дальше. Если мы и дальше будем кормиться заявлениями американской стороны и официальных лиц, то нас ждет паника.