Укр

Последние решения СНБО - смешны на фоне всего, что сейчас происходит вокруг Украины - Денис Попович

Автор
Денис Попович Денис Попович
Дата публикации
Читати українською
Автор
310
Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о санкциях против канала "НАШ" вместо того, чтобы заниматься угрозой вторжения Новость обновлена 12 февраля 2022, 13:54
Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о санкциях против канала "НАШ" вместо того, чтобы заниматься угрозой вторжения

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович оценил итоги последнего заседания СНБО 11 февраля

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе выездного заседания в Харькове в пятницу, 11 февраля, принял решение ввести санкции против ряда компаний, среди которых оказались владельцы канала "НАШ".

Честно говоря, это смешно на фоне всего того, что сейчас происходит вокруг Украины.

Одним из итогов заседания СНБО в Харькове является и решение увеличить численность территориальной обороны до двух миллионов человек. А вот это – очень правильное решение на фоне нарастания напряженности.

Но хватит ли на это времени, особенно исходя из того факта, что нам уже даже назначили дату "вторжения"?

Остальные итоги заседания СНБО в Харькове (те, о которых известно публично!), включая санкции против телеканала "НАШ", уже безнадежно опоздали за моментом – и могут утратить значение на фоне вала новых событий.

Сейчас нужно срочно собирать новое заседание СНБО и отвечать на новые вызовы, связанные с мощнейшей информационной атакой, которая предсказывает российское военное "вторжение" на 16 февраля.

Обществу нужно дать ответ – что происходит, какие меры предпринимаются, что делать дальше. Если мы и дальше будем кормиться заявлениями американской стороны и официальных лиц, то нас ждет паника.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#СНБО #агрессия РФ #НАШ
В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
Киев
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киеве сотни людей вышли на Марш единства.
"Путин убийца", "Прочь из Крыма и Донбасса": в Киеве прошел Марш единства (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Солдаты РФ
Данилов, вводи санкции! Украинцев развеселила паника западных СМИ вокруг вторжения России
Дата публикации
Категория
Бывший главарь российских боевиков "ДНР" Игорь Гиркин
Война с Россией: экс-главарь "ДНР" оценил, за какое время ВСУ разгромят боевиков
Дата публикации
Категория
Роман Костенко был на передовой военных действий на Донбассе, а теперь входит в комитет Рады по нацбезопасности
В РФ знают, какое количество жертв способно посадить нас за стол переговоров, – нардеп Роман Костенко
Дата публикации
Категория
Лыжницы на Олимпиаде в Пекине
Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло