Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович оцінив підсумки останнього засідання РНБО 11 лютого

Рада національної безпеки та оборони України в ході виїзного засідання у Харкові в п’ятницю, 11 лютого, прийняла рішення запровадити санкції проти низки компаній, серед яких опинилися власники каналу "НАШ".

Правду кажучи, це смішно на тлі всього того, що зараз відбувається навколо України.

Одним із підсумків засідання РНБО у Харкові є і рішення збільшити чисельність територіальної оборони до двох мільйонів людей. А ось це дуже правильне рішення на тлі наростання напруженості.

Але чи вистачить на це часу, особливо, виходячи з того факту, що нам уже навіть призначили дату "вторгнення"?

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Решта підсумків засідання РНБО у Харкові (тих, про які відомо публічно!), включаючи санкції проти телеканалу "НАШ", вже безнадійно запізнилися за моментом – і можуть втратити значення на тлі валу нових подій.

Зараз потрібно терміново збирати нове засідання РНБО та відповідати на нові виклики, пов’язані з найпотужнішою інформаційною атакою, яка передбачає російське військове "вторгнення" на 16 лютого.

Суспільству потрібно дати відповідь – що відбувається, які заходи вживаються, що робити далі. Якщо ми й далі годуватимемося заявами американської сторони та офіційних осіб, то на нас чекає паніка.