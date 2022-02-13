Экс-нардеп, глава Центра исследования политических ценностей Александр (Олесь) Доний оценил риски реализации идеи президента Владимира Зеленского с раздачей смартфонов пожилым украинцам

Каждому вакцинированному от коронавируса украинскому пенсионеру старше 60 лет президент Украины Владимир Зеленский пообещал выдать по современному смартфону со льготным тарифом на интернет-услуги. Программа якобы заработает уже этой весной.

Чем больше государство делится со своими гражданами, тем лучше для граждан. Потому что государство часто использует ресурсную базу для перераспределения доходов лишь в сторону политических финансовых элит.

Потому сама инициатива раздачи бесплатных смартфонов для пенсионеров вызывает позитивные эмоции.

Еще одни хороший момент – это стимул, а не принуждение к вакцинации наиболее уязвимых категорий населения.

Также из позитивов можно отметить продвижение прогресса среди старших слоев населения. Это их поощрение к Интернету, а соответственно – к большей коммуникации со средней и младшей возрастными категориями

Но есть и негативные моменты.

Первый – часть оппозиции уже воспринимает такой шаг как средство политического подкупа. Когда власть делится с населением с определенной электоральной целью. Формально зацепиться тут не за что. Можно вспомнить, к примеру, тысячу, которая выдавалась пенсионерам при премьерстве Юлии Тимошенко. Но всё это – не прямая "раздача гречки" со стороны власти перед выборами. И "забросы" со стороны оппозиции по этому поводу были, есть и будут. На то она и оппозиция.

Читайте также: Категория Политика "Е-бабуся" в "бубафоне": украинцы отреагировали на идею Зеленского дарить смартфоны пенсионерам Украинцы предлагают свои названия как для техники, так и для компании по выдаче телефонов

Второй момент, на котором также акцентируют оппозиционеры, это попытка привлечь пенсионеров к возможному электронному голосованию.

Тут всё сложнее. Доверия к электронному голосованию в Украине нет. Достаточно вспомнить операции с так называемым "транзитным сервером" ЦИК. К тому же, я могу утверждать, что программа "Рада" в парламенте является контролируемой, происходят внутренние вмешательства. То есть, даже она не защищена. Так что никаких гарантий честности и прозрачности электронного голосования в Украине – нет. И попытки провести нечто подобное будут не просто неудачным, но могут даже дискредитировать выборы.

Надеюсь, власть это понимает. И раздача смартфонов не станет толчком к введению электронного голосования. Идея которого сама по себе прогрессивная и работает, к примеру, в Эстонии. Но в условиях Украины она может быть небезопасной.

Третий рисковый момент массовой раздачи смартфоном пожилым гражданам – это возможность использования базы данных в противоправных целях.

В Украине все базы данных, которые находятся в полиции, в налоговой – не защищены. Очень часто их можно приобрести на "черном рынке". Этим могут пользоваться злоумышленники. То есть, база данных миллионов пенсионеров, которые достаточно уязвимы для интернет-пиратства, для мошенничества (так как практически не пользовались подобными телефонами, слабо ориентируются в виртуальном пространстве), окажется мишенью преступников. И это может привести не к обогащению пенсионеров на условные 100 долларов цены смартфона, а к их обеднению из-за действий мошенников. И я пока не вижу понимания этой проблемы со стороны украинской власти. Не звучат от нее заявления в стиле: мы планируем не только раздавать смартфоны, но и приобрести современные базы защиты. А без соответствующей защиты такой шаг может привести к системному выдавливанию средств из пенсионеров.

Потом сама инициатива интересная и вроде бы полезная, но в ней много подводных течений. Власть должна об этом думать, чтобы это выглядело не как электоральный подкуп, а как действительная забота о гражданах. А потому должна быть не просто раздача смартфонов, но и понимание возможных последствий.