Екс-нардеп, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр (Олесь) Доній оцінив ризики реалізації ідеї президента Володимира Зеленського із роздачею смартфонів літнім українцям

Кожному вакцинованому від коронавірусу українському пенсіонеру віком понад 60 років президент України Володимир Зеленський пообіцяв видати сучасний смартфон із пільговим тарифом на інтернет-послуги. Програма нібито запрацює вже цієї весни.

Чим більше держава ділиться зі своїми громадянами, тим краще для громадян. Тому що держава часто використовує ресурсну базу для перерозподілу доходів лише у бік політичних фінансових еліт.

Тому ініціатива роздачі безкоштовних смартфонів для пенсіонерів викликає позитивні емоції.

Ще один гарний момент – це стимул, а не примус до вакцинації найбільш уразливих категорій населення.

Також із позитивів можна відзначити прогрес серед старших верств населення. Це їхнє заохочення до Інтернету, а відповідно – до більшої комунікації із середньою та молодшою віковими категоріями

Але є й негативні моменти.

Перший – частина опозиції вже сприймає такий крок як політичний підкуп. Коли влада ділиться з населенням із певною електоральною метою. Формально зачепитися тут нема за що. Можна згадати, наприклад, тисячу, яка видавалася пенсіонерам за прем’єрства Юлії Тимошенко. Але все це – не пряме "роздання гречки" з боку влади перед виборами. І "закидання" з боку опозиції з цього приводу були, є і будуть. На те вона та опозиція.

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Другий момент, на якому також наголошують опозиціонери, це спроба залучити пенсіонерів до можливого електронного голосування.

Тут все складніше. Довіри до електронного голосування в Україні немає. Досить згадати операції з так званим "транзитним сервером" ЦВК. До того ж я можу стверджувати, що програма "Рада" у парламенті є контрольованою, відбуваються внутрішні втручання. Тобто навіть вона не захищена. Тож жодних гарантій чесності та прозорості електронного голосування в Україні – немає. І спроби провести щось подібне будуть не просто невдалими, але можуть навіть дискредитувати вибори.

Сподіваюся, влада це розуміє. І роздача смартфонів не стане поштовхом до запровадження електронного голосування. Ідея якого сама собою прогресивна і працює, наприклад, в Естонії. Але за умов України вона може бути небезпечною.

Третій ризиковий момент масової роздачі смартфонів літнім громадянам – це можливість використання бази даних із протиправною метою.

В Україні всі бази даних, які перебувають у поліції, у податковій – не захищені. Дуже часто їх можна придбати на чорному ринку. Цим можуть скористатися зловмисники. Тобто, база даних мільйонів пенсіонерів, які є досить вразливими для інтернет-піратства, для шахрайства (оскільки практично не користувалися подібними телефонами, слабо орієнтуються у віртуальному просторі), опиниться мішенню злочинців. І це може призвести не до збагачення пенсіонерів на умовні 100 доларів ціни смартфона, а їх збіднення через дії шахраїв. І я поки що не бачу розуміння цієї проблеми з боку української влади. Не звучать від неї заяви у стилі: ми плануємо не лише роздавати смартфони, а й придбати сучасні бази захисту. А без відповідного захисту такий крок може призвести до системного видавлювання коштів із пенсіонерів.

Потім сама ініціатива цікава і ніби корисна, але в ній багато підводних течій. Влада має про це думати, щоб це виглядало не як електоральний підкуп, а як справжня турбота про громадян. А тому має бути не просто роздача смартфонів, а й розуміння можливих наслідків.