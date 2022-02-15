Военно-политический обозреватель Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") об итогах переговоров Олафа Шольца и Владимира Путина

Завершилась встреча президента России и канцлера ФРГ.

Что в итоге?

Путин отметил, что Россия продолжит поставки газа через Украину даже после 2024 года, если будет спрос и рентабельность…

Но, следует понимать, что даже в случае эфемерного запуска "Северного потока-2", Россия не сможет обойтись без украинской ГТС. В свою очередь, Россия, ради шантажа и давления, как она показала в 2021 году, готова будет пойти на убытки, лишь сквозь треск по швам добиться своего.

Путин заметил, что в ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, включая РСМД и военную транспарентность…

После того как Россия сама же нарушила договор РСМД, создав ракеты 9М729 для ОТРК "Искандер" и разместила их в Калининградской области, она заговорила о РСМД. Дешёвое лавирование шантажиста, ни больше не меньше.

Путин заявил, что подвижек в вопросах особого статуса Донбасса, проведения местных выборов там до сих пор нет…

Но при этом Путин забыл вспомнить о том, что даже первый пункт Минских соглашений не соблюдается, не говоря уже, что выборы должны будут проводиться после установления контроля Украиной над границей с Россией и вывода оккупационных войск с оккупированной части Донбасса. Читайте пункт 9-11, с учётом пункта 10.

Путин не смог не упомянуть о том, что в Украине систематически нарушаются права русскоязычного населения…

Странно, но я, как украинец свободно владеющий украинским и русским, за свои сорок лет жизни в Украине ещё ни разу не испытывал проблем с нарушением моих прав. И даже сейчас этот текст написан русским языком, как и 14 621 текст с 2014 года.

По сути, Владимир Путин лишний раз подтвердил тот факт, что он как минимум балабол, а как максимум человек, слова которого никогда не следует воспринимать всерьёз.